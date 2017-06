Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Dienstagabend den Weg für den Einsatz von Body-Cams bei Polizisten frei gemacht. Dabei stimmten die Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und Grünen bei Enthaltung von AfD und Linken für eine Novellierung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes (SOG). Die Neufassung sieht unter anderem vor, den Einsatz von Bodycams in einem zweijährigen Modellprojekt in den kreisfreien Städten Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau zu testen.