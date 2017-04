Zwar ist André Poggenburg im Bundesvorstand seiner Partei nur Beisitzer, hat also formal eine weitaus schwächere Position als die Parteichefs Frauke Petry und Jörg Meuthen oder auch Vizechef Alexander Gauland. Zudem wurde er beim Parteitag vor knapp zwei Jahren in Essen nur mit knapper Not in die Parteiführung gewählt. Allerdings repräsentiert Poggenburg im Bundesvorstand den rechtsnationalen Flügel um Björn Höcke. Als solcher tut er sich auch immer wieder mit besonders scharfen Attacken gegen den politischen Gegner hervor und schreckt auch vor Beleidigungen oder der Benutzung von Vokabular aus dem Nationalsozialismus nicht zurück. Poggenburgs provokative Auftritte sind deshalb bei den anderen Parteien im Landtag verpönt, kommen aber im eigenen Lager und bei vielen AfD-Anhängern auf der Straße gut an. Der AfD-Landeschef hat keine akademische Vita und versteht es, sich als Stimme des kleinen Mannes zu inszenieren, der Klartext redet. Solche Leute kann die AfD gut gebrauchen. Selbst als bekannt wurde, dass Poggenburgs frühere Firma sich in finanzieller Schieflage befand und es Haftbefehle zur Abgabe einer Vermögensauskunft gab, konnte ihm das vor der Landtagswahl nicht das Genick brechen.

Poggenburg ist Bundesvorstandsmitglied sowie Landes- und Fraktionschef der AfD Sachsen-Anhalt. Bildrechte: IMAGO Zudem hat es Poggenburg durch rege Reisetätigkeit zu anderen Landesverbänden geschafft, dort seinen Einfluss zu erhöhen. Genannt seien beispielsweise mehrere Wahlkampfauftritte vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die Umtriebigkeit Poggenburgs macht den Landesverband Sachsen-Anhalt größer, als es seiner Bedeutung in einer Partei entspricht. Zwar hat sich die Mitgliederzahl in Sachsen-Anhalt innerhalb eines Jahres auf knapp 700 Mitglieder erhöht und dabei fast verdoppelt. Allerdings hat allein die AfD in Nordrhein-Westfalen über 4.500 Mitglieder, bundesweit sind es mehr als 25.000 AfD-Mitglieder. Somit stellt die AfD Sachsen-Anhalt beim Bundesparteitag in Köln nur 14 der rund 600 Delegierten. Seine Ämterhäufung als Bundesvorstandsmitglied, Landes- und vor allem Fraktionschef gibt Poggenburg aber viel Macht. So kann er im Landtag mit einem monatlichen Fraktionsbudget von 140.000 Euro operieren, was einen umfangreichen Mitarbeiterstab erlaubt. Gegen innerparteiliche Gegner und Kritiker geht Poggenburg zugleich mit harter Hand vor. Da Poggenburg dem Landesverband Einfluss auf Bundesebene sichert und er sich bei internen Machtkämpfen zuletzt immer durchsetzen konnte, wagte es zuletzt niemand mehr, den 42-Jährigen öffentlich in Frage zu stellen. Vernehmbare Kritik richtet sich mittlerweile stärker gegen einzelne Gefolgsleute von Poggenburg aus dem Vorstand.

Poggenburg ist von Anfang an gegenüber Medienvertretern sehr offen gewesen und hat sich vor Interviews oder Diskussionsrunden fast nie gedrückt. Auch dann nicht, wenn es für ihn eher unangenehm wurde. So nahm er immer wieder an Diskussionsrunden des rechten Magazins „Compact“ teil, das insbesondere im Petry-Lager einen schlechten Ruf hat. Nach einer Fernsehsendung bei "n-tv" im September 2016 zum Thema Islam, bei der Poggenburg massiv attackiert wurde, schrieb er bei Facebook. "Wir werden jede Möglichkeit nutzen unsere Position zu vertreten und dabei zu zeigen wie intolerant und von vorgestern die Möchtegern-Gutmenschen eigentlich sind." Poggenburg kennt die Bedürfnisse der Medien und weiß dies zugleich zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. In dieser Hinsicht handelt der AfD-Landeschef sehr professionell.

Sachsen-Anhalts AfD-Chef gehört zu den Leuten, die offenen Widerspruch gegenüber Frauke Petry nicht scheuen. Wer nach provokanten Aussagen des rechtsnationalen Flügels der AfD sucht, findet in Poggenburg den richtigen Ansprechpartner. Zudem mag bei einigen überregionalen Rundfunk-Journalisten Poggenburgs Dialekt ein zusätzlicher Reiz sein, ihn zu interviewen. Und nicht zu vergessen: Nirgendwo in Deutschland hat die AfD bisher so gut bei Landtagswahlen abgeschnitten wie in Sachsen-Anhalt. Dies alles macht ihn zu einem gefragten Interviewpartner bei Medienvertretern. So kam er in dieser Woche in längeren Gesprächen beim ARD-Morgenmagazin und im Deutschlandfunk zu Wort.