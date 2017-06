Es sind rund 8.000 Beiträge, darunter viel Smalltalk und viele kaum aussagekräftige Nachrichten – die restlichen verbliebenen Zeilen aber bergen Stoff für ausgiebige Diskussionen: "Deutschland den Deutschen", heißt es in einer dieser Zeilen. Verfasst hat die Aussage AfD-Landes- und Fraktionschef André Poggenburg. Nachrichten wie diese sind Teil eines internen Chats der AfD in Sachsen-Anhalt – eines Chats, der am Montag von der linken Plattform Indymedia geleakt wurde und die AfD in Sachsen-Anhalt in Erklärungsnot bringt.

Rund 200 Menschen sind Teil des Chats, darunter Funktionäre aus Fraktion und Landesvorstand, aber auch einfache Mitglieder und Unterstützer der Partei. Derjenige, der die Gruppe eröffnet hat, heißt Andreas Mrosek, Abgeordneter aus Dessau-Roßlau. Am 19. Mai 2016 war das. Seitdem ist viel passiert in dem Chat. Es ging um die Abendgestaltung, Workshopangebote der Fraktion, Glückwünsche zum Weltfrauentag und die Art und Weise, wie Meinungsverschiedenheiten ausgetragen werden sollen. Manchmal auch diente die Gruppe schlicht als Informationsquelle, etwa vor Parteitagen und internen Veranstaltungen. Und dann sind da eben jene Zeilen und Nachrichten, die Politik, Gesellschaft und Medienschaffende in Sachsen-Anhalt aufhorchen lassen. Die Zeilen, in denen André Poggenburg eben jene Worte wie "Deutschland den Deutschen" schreibt oder aber vorschlägt, eine Schulung zur "Erweiterung der Außengrenzen" anzubieten.

Journalisten nach der "Machtübernahme" prüfen

Seit André Poggenburg am späten Dienstagabend Stellung zu den geleakten Nachrichten bezogen hat, bestehen an der Echtheit zentraler Aussagen keine Zweifel mehr. Das trifft auch auf jene Zeilen zu, in denen einzelne AfD-Anhänger deutlich machen, dass sie von einer freien und abhängigen Presse wenig halten. Da heißt es in einer Nachricht, geschrieben am 18. Februar: "Mit der Machtübernahme muss ein Gremium alle Journalisten und Redakteure überprüfen und sieben. Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten. Anders geht es nicht!"

Daran anschließend schreibt ein Mitglied des Gruppenchats, die Gruppe sei fast öffentlich. "Also vorsichtiger agieren!" Inhaltlicher Widerspruch aber ist nicht zu vernehmen. Von keinem der Gruppenteilnehmer. André Poggenburg hat dafür eine Begründung. "Es wäre ein Meinungsdiktat von mir gewesen", antwortet er am Mittwoch auf die Frage, warum er der obigen Äußerung nicht widersprochen oder sie zurückgewiesen habe. "Die Pressefreiheit ist eines der höchsten Güter", sagte Poggenburg. Kritik an Berichterstattung sei in Ordnung – nicht aber der Versuch, Medienschaffende einzuengen oder sie beeinflussen zu wollen.

Auch AfD-Landes- und Fraktionschef André Poggenburg meldet sich in dem Chat zu Wort. Bildrechte: MDR/Marc Biskup Gut einen Monat später, Ende März, geht es um die fraktionsinternen Streitigkeiten und Machtkämpfe, über die in den vergangenen Wochen und Monaten viel zu lesen war. "Wir wollen alle erwachsen sein. Könnte man sich auch mal an einen Tisch setzen und mal darüber reden?", fragt einer der Anhänger. Die AfD sei das einzige Gegenstück zu den "Einheitsparteien". "Diese Zerfleischereien finde ich sinnlos", schreibt er weiter.



Kurz darauf wird klar, dass auch Staatsbedienstete Teil des Chats sind. So berichtet eines der Mitglieder, als Richter am Verwaltungsgericht in Halle zu arbeiten. Ein anderer schreibt, er arbeite bei der Bundespolizei. Von dreieinhalb Millionen Neubürgern, denen die Gesetze "unseres Staates egal sind", schreibt Ersterer. Er rufe alle Anwälte, Richter und Justizangestellte auf, sich zusammenzuschließen und ein gemeinsames Konzept zur "Bekämpfung aller Angriffe gegen uns abzuschmettern". Die Antwort: ein nach oben gestreckter Daumen.

André Poggenburg fällt beim Scannen des Chats insbesondere durch seinen Ausspruch "Deutschland den Deutschen" auf. Auf Nachfrage hat er diese Worte inzwischen verteidigt. Sie passten zur AfD, sagte der Parteichef am Mittwoch MDR SACHSEN-ANHALT. "Wem sonst soll Deutschland gehören, wenn nicht den Deutschen", erklärte er. Der Ausspruch gilt als bekannte Parole der NPD. Diese aber, sagte er weiter, habe den Ausspruch in anderem Kontext genutzt, als er es getan habe. "Es ist vollkommen unerheblich, wer diese Formulierung in welcher Zusammensetzung oder in welchem Kontext bereits vor mir verwandt hatte", ließ er obendrein in einer Stellungnahme mitteilen.

Über Indymedia Indymedia bezeichnet sich als weltweites Netzwerk sozialer Bewegungen. Die Webseite linksunten.indymedia.org soll diesen Bewegungen demnach die Möglichkeit bieten, "frei von staatlichen Kontrollen und kapitalistischen Interessen Berichte, Erfahrungen, Analysen, Träume und Meinungen zu verbreiten, um Gegenöffentlichkeit zu schaffen."



Zu Beginn des Jahres hat der Verfassungsschutz das Portal als "einflussreichste linksextremistische Internetplattform im deutschsprachigen Raum" eingestuft. In der Vergangenheit waren auf dem Portal auch gefälschte Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Auf der Plattform kann jeder Artikel und Inhalte hochladen.

Es sind insbesondere die etablierten Parteien und Medienvertreter, die im AfD-Chat harsche Kritik abbekommen. Von dem rauen Tonfall betroffen ist auch Christoph Richter, Korrespondent im örtlichen Landesstudio des Deutschlandfunks. In einer der Nachrichten heißt es anlehnend an Richters Berichterstattung über die AfD: "Irgendwann sollte man Herrn Richter vom Deutschlandfunk den Schlips mal etwas enger ziehen." Für Christoph Richter ist das eine "schockierende, letztendlich aber nicht ganz unerwartete Äußerung". Es gehöre zur Eskalationsstrategie der AfD, Journalisten als "Gegner" zu betrachten. Der Journalist sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Menschen könnten sich durch die Nachricht im Chat gemüßigt fühlen, den Worten Taten folgen zu lassen und ihn zu attackieren.

Partei und Fraktion versuchen laut Richter, insbesondere Redakteure öffentlich-rechtlicher Medien zu diskreditieren. Der Tonfall einzelner Nachrichten in dem Chatverlauf erinnere ihn an die Zeit vor der Landtagswahl 2016, die von einer aufgeheizten Stimmung geprägt gewesen sei, sagte der Sachsen-Anhalt-Korrespondent. "Wenn man den Leak betrachtet, scheint es diese Stimmung noch immer zu geben". Seiner Meinung zufolge will die AfD die Deutungshoheit erlangen. Die Vielfalt öffentlich-rechtlicher Medien stehe ihr dabei im Weg, so Richter.

"Beleg für allmähliche Radikalisierung"

Pascal Begrich ist Geschäftsführer des Vereins Miteinander in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Pascal Begrich, Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Miteinander, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Inhalte des Chats seien ein weiterer Beleg für die allmähliche Radikalisierung der Partei. Diese Tendenz zeige sich vor allem im Osten. Begrich sagte, die im Chat geäußerten Standpunkte an sich seien aber nicht neu. Bisher seien Äußerungen wie diese aber nicht in der "Deutlichkeit und Drastik" öffentlich vernommen worden.



Dass sich auch Staatsbedienstete in die Gruppe eingeschaltet haben, nannte Begrich wenig überraschend. Nicht ohne Grund sei aktuell häufig vom "Rassismus in der Mitte der Gesellschaft" die Rede.

Kritik auch von Fraktionen im Landtag

Auch die Landespolitik reagierte mit harscher Kritik. So hatte Wulf Gallert (Die Linke) am Vormittag im Landtag gesagt, das Aussieben von Journalisten nach einer "Machtübernahme" und die Tatsache, dass keiner der Teilnehmer in dem Chat widerspreche, sage alles über das Rechtsstaatverständnis der AfD. Grünen-Politiker Sebastian Striegel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Inhalt des Chats sei ein weiterer Offenbarungseid der AfD. "Mich hat das weniger erschrocken, als bestätigt", sagte Striegel. Die AfD sei eine "völkische Partei", in der Menschen mitarbeiteten, die rassistische Positionen äußerten.

Ähnliche Worte fand SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. Sie sagte, die Kommentare würden ein besonderes Licht auf Denkweisen innerhalb der AfD werfen – vor allem, weil bestimmten Äußerungen nicht widersprochen werde. Der Verlauf im Chat zeige auch, welche Maske die Abgeordneten der AfD im Parlament zeigten und dass hinter dieser Maske "tatsächlich nationalistisches und faschistisches Denken ist", so Pähle.

Er und seine Partei und Fraktion stehen in der Kritik: Sachsen-Anhalts AfD-Chef André Poggenburg Bildrechte: dpa Der Minister für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, will den Chatverlauf untersuchen lassen: "Aufgrund der heute öffentlich gewordenen internen Chatprotokolle von Teilen der AfD habe ich den Verfassungsschutz gebeten zu prüfen, ob Anhaltspunkte nach dem Verfassungsschutzgesetz Sachsen-Anhalt vorliegen, die eine Beobachtung der AfD in Gänze oder in Teilen erforderlich machen."



Andreas Mrosek, AfD-Abgeordneter aus Dessau-Roßlau und Gründer der WhatsApp-Gruppe sagte der Berliner Morgenpost, es gebe einen oder mehrere Maulwürfe. Seinen Angaben zufolge sind 200 Nutzer aus der AfD Mitglied in dem Chat – "vom erfahrenen Hasen bis zum jungen Blut". Bezogen auf die Zahl der Gruppenmitglieder teilte AfD-Abgeordneter Daniel Roi am Nachmittag auf Twitter mit, es handele sich um eine Gruppe mit nur 90 AfD-Anhängern.

Journalist Christoph Richter sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er werde die AfD auch zukünftig kritisch begleiten und an seiner Arbeit nichts ändern. "Ich werde die AfD weiter mit Dingen wie diesen konfrontieren", sagte Richter. Pascal Begrich vom Verein Miteinander erklärte, es müsse jetzt geprüft werden, ob sich einzelne Aussagen an der Grenze des Strafbaren bewegten oder sie überschritten.

André Poggenburg hat derweil angekündigt, einzelne Äußerungen des Chats ebenfalls prüfen zu wollen. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Landesvorstand wolle all jene Äußerungen feststellen, die nicht mit dem Programm der Partei in Einklang zu bringen seien. Wenn Mitglieder der AfD dahinterstünden, würden sie nun in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass sie in ihrer Nachricht Dinge benannt hätten, die nicht zum Parteiprogramm der AfD gehörten. Der Landes- und Fraktionschef geht im Übrigen nicht davon aus, dieser Tage ein letztes Mal auf nach außen gedrängte Diskussionen und Gespräche reagieren zu müssen. "So etwas wird wahrscheinlich auch zukünftig passieren", sagte Poggenburg, um hinzuzufügen: "Wir sind ohnehin eine Partei, die für Transparenz steht."

