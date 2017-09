Diese Wahl hat viel verändert. Es ist sichtbar geworden, dass Deutschland sich auf getrennten Wegen befindet. Wir driften auseinander, und das nicht erst seit Sonntag. Da sind die, die zufrieden sind, denen es gut geht, die sich ein "weiter so" vorstellen können. Und da sind die, die das auf gar keinen Fall wollen. Deutschland geht es gut, sagen die einen und verweisen auf immer weniger Arbeitslose und Wirtschaftswachstum.

Und dann sind da viele andere, die fühlen sich abgehängt, da reicht das Geld nicht bis zum Monatsende, und der eigene Job wird so schlecht bezahlt, dass man noch zum Amt muss. Mit der Wahl der AfD ist klar geworden, dass Deutschland nicht mehr einig ist. Auch nicht mehr im Großen und Ganzen.

Für viele Menschen ist die AfD keine Alternative, auch das hat die Wahl gezeigt. Menschen, denen es wichtig ist, in einem Land zu leben, das weltoffen ist und in dem jeder nach seiner Facon glücklich werden kann. Der Staat gibt einiges vor und um den Rest musst du dich selber kümmern. Und wer zu schwach ist, dem wird geholfen.

Was aber jetzt, im September 2017, klar ist: Viele Menschen finden das alles auch, haben aber trotzdem AfD gewählt, weil sie immer mehr Armut sehen, weil sie das Schulsystem schlecht finden und weil sie ihre Wahl als Wachrütteln für die sogenannten Alt-Parteien verstanden wissen wollten.

Der MDR fragte nach der Wahl, warum man AfD gewählt hat und die Menschen haben zu Hunderten angerufen oder geschrieben und über ihre Gründe erzählt. Es ärgert sie, dass Ausländer, die hier kriminell geworden sind, nicht abgeschoben werden und sie befürchten, dass Straßen, Brücken und Schulen auch deshalb in schlechtem Zustand sind, weil viel Geld für Flüchtlinge gebraucht wurde und wird. Sie bekommen wenig Rente oder nur Mindestlohn. Sie wollen mehr Hilfe und Unterstützung vom Staat. Ganz oft klingt da das Gefühl mit, dass Menschen sich nicht genug wertgeschätzt fühlen. Oder dass sie Sorgen haben, um die sich scheinbar niemand kümmert, dafür aber andere Themen wichtig sind, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben. Sie finden es nervig, dass es nicht mehr Negerkuss heißen soll, oder dass man immer Lehrerin sagen soll, wenn man eine Frau meint, die Kinder unterrichtet. Und manche finden, dass Homosexuelle nicht die gleichen Rechte haben sollen wie heterosexuelle Menschen.

Viele Menschen in Sachsen-Anhalt haben die Nase voll davon, dass viel über Wenige und wenig über die große Gruppe der Mehrheit berichtet wird. Sie wollen, dass sie selbst wieder beachtet werden. Mehr als jetzt zumindest. Und das von der Politik und von den Medien.

Wenn aber AfD-Chef Gauland jetzt dazu aufruft, die Kanzlerin "zu jagen", dann hat das nichts mit konstruktiver Kritik oder Oppositionsarbeit zu tun, wenn jetzt vom selben Politiker die "Leistungen" der Deutschen Wehrmacht gelobt werden, dann verletzt das die Gefühle unzähliger Opfer und lässt das große Ansehen, dass Deutschland sich in den letzten Jahrzehnten in der Welt erarbeitet hat, sinken, gerade auch in Russland.