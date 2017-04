Auseinandersetzung mit Kritikern vertagt AfD vervollständigt Landesliste für Bundestagswahl

Nachdem es auf dem Parteitag der AfD Ende März recht turbulent zugegangen war, blieb es am Sonnabend still: Die offenen Listenplätze für die Bundestagswahl wurden ohne Tumulte besetzt. Kritiker an Landes- und Fraktionschef Poggenburg blieben fern. Damit dürfte allerdings die kommende Woche spannend werden – dann will sich die AfD mit diesen parteiinternen Kritikern beschäftigen.