Nach Fraktionsaustritt AfD will Backhaus ausschließen

Die AfD im Saalekreis will Gottfried Backhaus aus der Partei ausschließen. Laut Landesvorsitzenden André Poggenburg strengt der Kreisverband ein Parteiausschlussverfahren an. Backhaus war im Juli aus der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt ausgetreten. Grund für den Ausschluss sollen mehrfache Verfehlungen und der Fraktionsaustritt im Landtag sein, so Poggenburg.