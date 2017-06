Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionschef André Poggenburg muss wegen des geleakten WhatsApp-Chats heftige Kritik aus den eigenen Reihen einstecken. Der Bundesvorstand in Berlin sprach gegen Poggenburg am Montag eine Rüge aus. Der einstimmige Beschluss wurde in einer Telefonkonferenz getroffen.

In der Abmahnung wird kritisiert, Poggenburg habe sich in dem Chat "nach einer Erweiterung der Außengrenzen" erkundigt. Außerdem habe er den NPD-Slogan "Deutschland den Deutschen" benutzt. Die AfD-Führung warf Poggenburg auch vor, nicht eingeschritten zu sein, als in der Chat-Gruppe von einer "Machtergreifung" und dem "Sieben" von Journalisten gesprochen worden sei.

Massive Schaden im Wahljahr

In der Rüge der AfD-Spitze heißt es, Poggenburg rücke die Partei in die Nähe von Rechtsradikalen. Damit schade er der Partei massiv im Wahljahr.

Poggenburg gehört dem Bundesvorstand als Beisitzer an. Im Falle einer weiteren Abmahnung würde ihm ein Parteiausschlussverfahren drohen.

Der Fraktionschef hatte den Chatverlauf in der vergangenen Woche bestätigt und gleichzeitig relativiert. Vor dem Landtag in Magdeburger verteidigte Poggenburg auch die Verwendung des Spruchs "Deutschland den Deutschen". Die AfD stehe fest auf dem Boden des Grundgesetzes, sagte der Politiker. Dass er nicht eingeschritten sei, begründete er damit, dass er nicht tausende Wortbeiträge in dem Chat gelesen habe.

Kritik der anderen Parteien

Bei den anderen Parteien in Sachsen-Anhalt hatte der Chat heftige Kritik ausgelöst. Landtagsvizepräsident Wulf Gallert, Linke, sagte, wenn die AfD von einer "Machtübernahme" rede und vom "Aussieben von Journalisten", dann sage das alles über das Rechtsstaatverständnis der Partei. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht, CDU, will die AfD nun vom Verfassungsschutz beobachten lassen.

