Gottfried Backhaus hat 50 Euro an "THÜGIDA - Wir lieben Sachsen" gespendet. Bildrechte: IMAGO

AfD-Landtagsabgeordneter Backhaus Spende an rechtsextremen Verein

Die AfD im Landtag kommt nicht zur Ruhe. Erst zeigte eine ehemalige Mitarbeiterin einen AfD-Landtagsabgeordneten wegen einer angeblichen Vergewaltigung an, dann strebte die AfD-Fraktionsspitze ein Ausschlussverfahren gegen ihren ehemaligen parlamentarischen Geschäftsführer an. Mit dem Ergebnis, dass nach einer Krisensitzung Burgfrieden geschlossen wurde. Doch der scheint brüchig zu sein, denn es gibt erneut Ärger. Ein AfD-Landtagsabgeordneter hat Geld an einen rechtsextremen Verein gespendet.

von Stephan Schulz, MDR SACHSEN-ANHALT