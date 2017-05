Andreas Kühn, der Direktkandidat der AfD für den Bundestag im Wahlkreis 67 (Börde / Jerichower Land) ist mit seiner Facebook-Seite in die Kritik geraten. Der 51-Jährige hat dort zahlreiche Seiten mit einem "Like" versehen, die Truppengattungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg verherrlichen. Zu seinen Favoriten gehört neben Panzertruppen und der Luftwaffe auch die Seite "German Awards". Dort werden Hakenkreuz-Orden der Nazis für Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg zur Schau gestellt. Auch Fotos von Adolf Hitler und hochrangigen SS-Männern finden bei Kühn Gefallen. Das linksgerichtete Internetportal "Sachsen-Anhalt Rechtsaußen" hat dazu am Dienstag verschiedene Screenshots veröffentlicht. Es zitiert Kühn auch mit dem Kommentar zu einem deutschen U-Boot, das gegen Ende des Krieges vom Stapel lief: "fabelhaftes Stück deutscher Technik. Leider auch zu spät."

"Ich bin kein verkappter Nazi"

David Begrich: Nostalgischer Umgang ist Normalität Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Rechtsextremismus-Experte David Begrich vom Verein Miteinander sagte MDR SACHSEN-ANHALT, nach seiner Einschätzung gehöre in der AfD ein nostalgischer Umgang mit der Militärgeschichte des Nationalsozialismus mittlerweile zur Normalität. Angesichts der Facebook-Inhalte müsse sich Andreas Kühn aber fragen lassen, ob er sich von den dargestellten Inhalten des Nationalsozialismus distanziert.



Kühn erklärte sich am Dienstag zu einem Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT bereit. Dabei sagte er: "Ich bin kein verkappter Nazi. Ich bin ganz normal bürgerlich-konservativ." Der 51-Jährige hatte sich im Frühjahr um den Spitzenplatz der AfD-Landesliste für die Bundestagswahl beworben. In seiner Bewerbungsrede hatte Kühn einen vergleichsweise gemäßigten und ausgleichenden Ton angeschlagen. Am Ende unterlag er dem vom Landesvorstand unterstützten Martin Reichardt, der mit deutlich aggressiverer Rhetorik bei den Mitgliedern punkten konnte.

Kühn genießt hohes Ansehen

Nun kam Kühn als Direktkandidat zum Zuge – nach wochenlangen Querelen im Landesverband. Bei der Neuwahl am vergangenen Wochenende in Gommern hatte sich der Versicherungsfachmann klar durchgesetzt – und das ohne Unterstützung des Landesvorstands, der auch hier Reichardt den Vorzug geben wollte. Doch Kühn ist auch Schatzmeister der AfD im Bördekreis und hatte für seine Kandidatur die Rückendeckung des Kreisvorstands. In einer Pressemitteilung nach der Wahl hieß es, man habe im Wahlkreis "einen sehr aussichtsreichen Kandidaten, der es versteht, die Interessen des Volks zu vertreten und durchzusetzen. Kühn genießt innerhalb der Parteibasis aufgrund seiner souveränen und volksnahen Umgangsart ein sehr hohes Ansehen."

Über Likes keine Gedanken gemacht

Facebook-Seite, die Andreas Kühn geliked hatte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sein besonderes Interesse an Militärtechnik aus Wehrmachtzeiten führte Kühn im Interview auf seinen Großvater zurück."Der hat dazu beigetragen, dass ich von "Micky Maus" direkt auf Landser [Kriegsromanreihe – d.A.] habe angefangen zu lesen. Das waren einfach die Geschichten, die auch mein Großvater immer wieder erzählt hat – damals, als er noch lebte." Über seine Likes bei Facebook hat sich Kühn nach eigener Aussage keine großen Gedanken gemacht. Dass am Ende auf der seiner Gefällt mir-Liste so viele Wehrmachtseinheiten waren, sei ihm "nicht vertraut" gewesen". Er habe die Likes mit Bezug zur Nazi-Zeit mittlerweile entfernt. An seiner Kandidatur als Direktkandidat will Kühn festhalten.

AfD-Landeschef André Poggenburg äußerte sich auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT zu Kühns Facebook-Vorlieben zurückhaltend. "Ganz klar ist: wenn das so sein sollte, wenn das übermäßige Verstrickungen geben sollte nach Rechts oder Rechtsaußen – dann werden wir das uns natürlich sehr kritisch anschauen."

Der Vorsitzende des Kreisverbandes Börde, Felix Zietmann, hatte am Dienstagvormittag noch keine Kenntnis von den Vorwürfen gegen seinen Parteifreund. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT über Kühn: "Er ist seit 2013 Mitglied, sehr engagiert und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen."

