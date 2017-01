In der AfD in Sachsen-Anhalt scheint ein Machtkampf zu toben. Ein Parteimitglied hat gegen Landeschef André Poggenburg und Schatzmeister Frank Pasemann Strafanzeige erstattet. Nach Recherchen der Mitteldeutschen Zeitung wird ihnen vorgeworfen, Parteigelder veruntreut zu haben. So sei für die Landesgeschäftsstelle in Magdeburg ein Mitarbeiter ohne den vorgeschriebenen Haushaltsplan eingestellt worden. AfD-Chef Poggenburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gehe darum, dass ein Parteimitglied der Meinung sei, die Anstellung in der Landesgeschäftsstelle hätte auf dem Landesparteitag geklärt oder beschlossen werden müssen. Das sei – so Poggenburg wörtlich – natürlich Quatsch.