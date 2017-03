Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt hat sich bei einem Treffen am Mittwoch darauf verständigt, im Umgang mit Asylbewerbern aus Afghanistan eine gemeinsame Linie zu vertreten. Das haben die Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und Grünen im Gespräch mit dem MDR deutlich gemacht und auf ein Fünf-Punkte-Papier verwiesen.

Demnach wird es keinen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan geben. Da seien die Meinungen zu unterschiedlich gewesen, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. Auch sei ein Abschiebestopp mit Blick auf geltende einheitliche Kriterien des Bundes nicht möglich, ergänzte CDU-Fraktionsvorsitzender Siegfried Borgwardt.

Freiwillige Rückkehr hat Vorrang

Die Grünen hatten die CDU jüngst kritisiert, weil bei einer Sammelabschiebung von München nach Afghanistan auch zwei Männer aus Sachsen-Anhalt abgeschoben worden waren. Besonderer Kritikpunkt: Beide waren in Sachsen-Anhalt nicht straffällig geworden. Afghanistan sei kein sicheres Land, hatte die grüne Ministerin Claudia Dalbert damals argumentiert. Das untermauerte nun auch der innenpolitische Sprecher der Grünen, Sebastian Striegel. "Die Sicherheitslage in Afghanistan ist zu instabil", sagte er dem MDR.

CDU-Fraktionschef Borgwardt erklärte nach dem Treffen, die Fraktionen hätten an eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag erinnert. Sie sieht vor, dass eine freiwillige Rückkehr ausreisepflichtiger Ausländer Vorrang vor Abschiebungen hat. Anders sieht es bei denjenigen aus, die schwere Straftaten begangen haben oder als Gefährder eingestuft wurden: Sie sollen nach Möglichkeit schnell abgeschoben werden. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatte nach den Protesten der Grünen betont, für die jungen Afghanen sei kein Schutzbedürfnis anerkannt worden. Weil sie nicht freiwillig ausgereist seien, seien sie abgeschoben worden. Er sehe, so Stahlknecht damals, "überhaupt keinen Grund", von dieser Linie abzuweichen.

CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei dem Treffen der Koalitionsspitzen wurden außerdem zwei weitere Maßnahmen beschlossen: So wollen die Koalitionspartner die Bundesregierung auffordern, die Sicherheitslage in Afghanistan kontinuierlich neu zu bewerten. "Das Ergebnis muss dann kundgetan werden, damit wir reagieren können", sagte SPD-Fraktionschefin Pähle. Die Sozialdemokratin erklärte weiter, bei der Integration von Afghanen solle künftig das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hinzugezogen werden. Demnach wollen die Koalitionäre das Bamf bitten, Asylbewerber aus Afghanistan im sogenannten Cluster A zu behandeln. Das würde in der Praxis bedeuten, dass Afghanen schon während des laufenden Asylverfahrens an Integrationsangeboten wie Sprachkursen teilnehmen könnten, so Pähle.

CDU will mehr Videoüberwachung

Die CDU plant unterdessen, das Thema innere Sicherheit am Wochenende bei einer Klausur in Schierke zu diskutieren – ein Vorhaben, das für neuen Zündstoff sorgen könnte. In einem entsprechenden Arbeitspapier heißt es unter anderem, Videoüberwachung sei zur Vorbeugung von Straftaten selbstverständlich. "Genauso selbstverständlich sollte die Liste der sicheren Herkunftsstaaten der jeweiligen Sicherheitslage entsprechend erweitert werden", teilte Generelsekretär Sven Schulze vorab mit.

Wirft CDU-Innenminister Holger Stahlknecht "Show" vor: Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann Bildrechte: dpa Die Grünen hatten in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass ein Ausbau von Videoüberwachung allein nicht helfe. Fraktionschefin Cornelia Lüddemann sagte dem MDR am Donnerstag, man müsse vor allem bei der Auswertung von Videomaterial besser werden. "Wir müssen mehr in intelligente Technik investieren", erklärte sie. Das wiederum koste Geld. Auch brauche man mehr Polizisten, die das gesammelte Material auswerten.



Nur das könne dazu beitragen, eine tatsächliche Sicherheit im Land herzustellen. Allein mehr Videoüberwachung zu fordern, sei ein "schöner Show-Effekt", sagte Lüddemann in Richtung Innenminister Holger Stahlknecht.