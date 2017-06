Landespolitik Backhaus verlässt AfD-Fraktion

Backhaus selbst äußerte sich in einer ausführlichen Erklärung auf Facebook . Darin schrieb er, der Schritt sei ihm nicht leicht gefallen. "Seit geraumer Zeit erlebe ich in der AfD Sachsen-Anhalt eine Entwicklung hin zu extremen und radikalen Auffassungen und Handlungen", so Backhaus. Dabei würden gemäßigt, konservativ und liberal denkende Mitglieder, die sich kritisch zu innerparteilichen Entwicklungen äußerten, durch Landes- und Fraktionsvorstand benachteiligt und "undemokratischen Vorgehensweisen" unterzogen.

Backhaus, der als Abgeordneter aus dem Wahlkreis Querfurt in den Landtag eingezogen war, ist nach einem Schlaganfall vor wenigen Wochen eigenen Angaben zufolge derzeit in Reha. In dieser Zeit hatte er seinen Posten als kirchenpolitischer Sprecher verloren. Backhaus kündigte an, die Ziele und das Programm der AfD auch weiter als Abgeordneter des Parlaments vertreten zu wollen.