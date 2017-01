Insgesamt 18 Berufs-, Fach- und Interessensverbände aus dem ländlichen Raum haben in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) scharfe Kritik an der Arbeit der schwarz-rot-grünen Landesregierung geübt. In dem vierseitigen Schreiben werfen die Autoren – darunter etwa der Bauern- und Landfrauenverband – der Regierung vor, sie setze mit ihrer derzeitigen Politik das gegenseitige Vertrauen aufs Spiel. Nötig sei ein "sofortiger und drastischer" Kurswechsel, um den ländlichen Raum nachhaltig positiv voranbringen zu können.

Als Gründe für das Schreiben zählen die Unterzeichner acht Kritikpunkte auf. Der Personalnotstand bei den Landesbehörden sei insbesondere bei den Ämtern für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten sowie in der Landesforstverwaltung groß. "Wir sehen große Schwierigkeiten auf uns zukommen", heißt es in dem Brief – auch, weil trotz des Notstands der Verwaltungsaufwand ständig steige. Außerdem befürchten die Verbände, dass infolge des Personalmangels EU-Fördermittel nicht mehr abgerufen werden könnten.

"Katastrophale Entscheidungen"

Auch der Präsident des Bauernverbands in Sachsen-Anhalt, Olaf Feuerborn, zählt zu den Unterzeichnern des Offenen Briefs. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Darüber hinaus setze die Landesregierung sich erst gar nicht mit dem totalen Schutz von Tieren wie Wolf, Biber und Luchs auseinander.



Auch am Dialog mit Interessensverbänden über den Naturschutz üben die Verfasser Kritik. "Wir erleben Schnellschüsse und folgenschwere, ja katastrophale Entscheidungen", heißt es dazu. Zwar gebe es Naturschutzprojekte. Diese aber seien "äußerst ineffizient" und personal- und flächenintensiv, sodass man sich andere Aufgaben nicht mehr leisten könne.



Entscheidungen, darunter Naturschutzfragen, müssten mit und im Sinne der auf dem Land lebenden Menschen getroffen werden. In Sachsen-Anhalt sei man von dieser Entscheidungsstruktur aktuell "besonders weit entfernt". Stattdessen würden Betroffene die Installation von sechs Großschutzgebieten erleben, die Sachsen-Anhalt nach Meinung der Unterzeichner in seiner Entwicklung blockieren.

Verbände fordern konstruktive und ehrliche Dialoge

Die 18 Verbände fordern zur Lösung des Problems, dass sachliche Abstimmungen mit den Betroffenen und deren Verbänden geführt werden müssten. Dazu seien konstruktive und ehrliche Dialoge unerlässlich. Derzeit werde eine "Scheinbeteiligung" gelebt. Darüber hinaus müsse der ländliche Raum wieder eine Rolle im politischen Tagesgeschäft spielen – "und nicht nur im Koalitionsvertrag", wie es weiter heißt. Die Inhalte des Koalitionsvertrages müssten umgesetzt und gelebt werden.

In der Vereinbarung von CDU, SPD und Grünen war im Frühjahr 2016 unter anderem festgehalten worden, dass der Naturschutz im Dialog mit allen Beteiligten, insbesondere Land- und Forstwirten, Landnutzern, Kommunen, und Ehrenamtlichen umgesetzt werden müsse. Die Verfasser des Briefs sehen dieses Ziel nicht erfüllt.

Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) entwickelt derzeit ein Zukunftskonzept. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) hatte dem MDR vergangene Woche gesagt, ihr Ministerium arbeite derzeit an einem Zukunftskonzept für den Braunkohle-Bergbau und die Landwirtschaft.



Dabei stehe unter anderem die Frage im Raum, ob sich die Bauern in Sachsen-Anhalt regional aufstellen oder doch verstärkt für einen Überlebenskampf auf dem globalen Markt rüsten sollen. Außerdem müsse dafür gesorgt werden, dass das Land in den Händern der Bauern bleibt, sagte Dalbert. Ob der Offene Brief eine Reaktion auf das Zukunftskonzept ist, ist unklar.