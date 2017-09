Bilanz So agiert die AfD in Sachsen-Anhalt

Schaut man sich die Zahl der Kleinen und Großen Anfragen im Landtag von Sachsen-Anhalt an, fällt auf, dass die AfD-Fraktion seit April 2016 sehr aktiv ist. Insgesamt hat sie 307 Anfragen an die Landesregierung gestellt (Stand: 12. April 2017). DIE LINKE stellt in diesem Zeitraum 222 Anfragen. Die SPD 44 und die CDU 24.

Als größte Oppositionspartei im Landtag Sachsen-Anhalts muss die AfD konfrontieren und provozieren. Dabei sind die Inhalte allerdings neu.

Demo gegen AfD-Antrag vor dem Landtag Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Im September 2016 bringt die AfD einen Antrag in den Landtag ein, ein Aktionsprogramm für Geschlechtervielfalt zu beenden. Teil des sogenannten LSBTTI-Aktionsprogramms sind zum unter anderem Materialien, mit denen beispielsweise im Kindergarten über Homo- und Transsexualität aufgeklärt wird. AfD-Fraktionschef André Poggenburg bewertet das Programm als falsche Vermittlung von Norm und Abweichung an Kinder. Der Antrag wird abgelehnt.

Die AfD legte zudem – wie auch in anderen Länderparlamenten – im Dezember 2016 einen Antrag zur Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages vor. Der Vorwurf: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk biete keine neutralen Informationen und sei mit dem Staatsfernsehen der DDR vergleichbar. Der Antrag wird von CDU, SPD, LINKEN und GRÜNEN abgelehnt.

Teilweise schließen sich die Regierungsparteien auch den Initiativen der AfD an. So zum Beispiel bei der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu umstrittenen Beraterverträgen. Die Landesregierung, allen voran das Finanzministerium, soll teure Verträge mit Beraterfirmen geschlossen haben – am Parlament vorbei. Als die AfD im September 2016 einen Untersuchungsausschuss dazu beantragt, schließen sich die Regierungsparteien an.

In Deutschland leben schätzungsweise 300 voll verschleierte Frauen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Deutschland leben rund 300 voll verschleierte Frauen. Im Dezember 2016 bringt die AfD einen Antrag auf Verbot der Vollverschleierung von Frauen in den Landtag ein. Der Antrag wird in den Innenausschuss verwiesen. Im März 2017 beschließen dann die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und AfD, Möglichkeiten zum Verbot einer Vollverschleierung im öffentlichen Raum auszuloten. Zudem wird die Landesregierung aufgefordert, einen entsprechenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung zu unterstützen.

Ausgehend von einer Forderung des Landesrechnungshofes nach klaren Regelungen der finanziellen Zulagen für Landtagsabgeordnete (so genannte Funktionszulagen), zettelt die AfD eine Debatte im Landtag an. Sie wirft den anderen Parteien "Selbstbedienungsmentalität" vor und gibt an, einzelne AfD-Abgeordnete hätten ihre Funktionszulagen zurückgezahlt. Daraufhin entlarven die anderen Parteien, dass die AfD-Parlamentarier das Geld keineswegs an die Landeskasse sondern lediglich an die eigene Fraktionskasse zurückgezahlt hätten. Dennoch fordern einige Monate später auch Grüne und LINKE eine klare Regelung der Zulagen für die verschiedenen Ämter in den Fraktionen.

Einen Eklat in der Regierungskoalition löst die AfD aus, als sie im Landtag im August 2017 einen Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kommission zu Linksextremismus stellt. Die CDU stimmt mehrheitlich gemeinsam mit der AfD für den Antrag – während sich SPD, GRÜNE und der andere Teil der CDU enthalten. Sogar Parteichefin Merkel rügt anschließend das Abstimmungsverhalten ihrer CDU-Kollegen aus Sachsen-Anhalt. Der klare CDU-Kurs sei, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. DIE LINKE fordert Ministerpräsident Haseloff auf, die Vertrauensfrage zu stellen, die FDP fordert Neuwahlen. Am Ende beruhigen sich die Gemüter wieder und CDU, SPD und GRÜNE betonen die Stabilität der Koalition.

Daniel Roi und Sarah Sauermann Bildrechte: IMAGO Die AfD ist nicht nur auf Bundesebene zerstritten, sondern auch in Sachsen-Anhalt. Der ehemalige Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt, Daniel Roi, profiliert sich als Kritiker von Fraktionschef Poggenburg. Roi wird bereits im Herbst 2016 wieder entmachtet und verliert seinen Posten. Außerdem soll er im Februar 2017 aus der Fraktion ausgeschlossen werden, weil er Interna an eine frühere Referentin weitergegeben haben soll. Der Antrag des Fraktionsvorstands verfehlt jedoch die nötige 2/3-Mehrheit.

Letztlich ist auch der Ton im Landtag ein anderer geworden, seit die AfD mit im Parlament sitzt. Für Entsetzen sorgt beispielweise Fraktionschef André Poggenburg im Februar 2017, als er im Landtag eine verhinderte AfD-Veranstaltung an der Universität Magdeburg spricht. Poggenburg spricht davon, dass "linksextreme Lumpen von deutschen Hochschulen verbannt werden müssen." Statt eines Studienplatzes sollten die Studenten lieber praktischer Arbeit zugeführt werden. Als im Plenarsaal daraufhin lautstarke Empörung ausbricht, fordert Poggenburg die anderen Fraktionen auf: "Helfen sie dabei, die Wucherung am deutschen Volkskörper endgültig loszuwerden." Die anderen Parteien kritisieren Poggenburgs Äußerungen scharf.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Mario Lehmann spricht im März 2017 in einer Rede mit Blick auf Flüchtlinge von "Ficki-Ficki"-Fachkräften – und wird von Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) nicht gerügt.

