Mit 50 Kameras beginnt die Testphase für so genannte Body-Cams bei der Polizei in Sachsen-Anhalt. Beamte in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau werden damit von Montag an unterwegs sein. Das Innenministerium und die Polizei erhoffen sich mit den Kameras, einen deeskalierenden Effekt zu erzielen. Wie Danilo Weiser, Sprecher im Innenministerium, betonte, laufen die Geräte nicht ununterbrochen mit, sondern werden eingeschaltet, wenn eine Situation brenzlig wird oder zu eskalieren droht.