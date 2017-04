Sachsen-Anhalts früherer Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU) hat die Wahlfälschung bei der CDU in Stendal zutiefst verurteilt und als beschämend bezeichnet. Böhmer sagte MDR SACHSEN-ANHALT, wäre dies in einer anderen Partei passiert, würde man sich massiv aufregen. So würde verlegen weggeguckt. Er beneide den neuen Kreisvorsitzenden Chris Schulenburg nicht um seine Aufgabe.