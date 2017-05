Beim Thema Kriminalität hatte der AfD-Politiker dann die Mehrheit im Saal auf seiner Seite. Kriminelle Ausländer hätten ihr Gastrecht verwirkt und sollten sofort abgeschoben werden, forderte Tillschneider unter dem Applaus vieler Zuschauer. Striegel setzte dagegen auf Differenzierung und warnte davor, Straftäter an ihrer Herkunft festzumachen.

Auch auf die Klage einer Bürgerin über die Probleme an den Schulen durch Inklusion und die Integration von Flüchtlingskindern hatten der Grüne und der AfD-Mann sehr unterschiedliche Antworten. Während Tillschneider Sonderklassen für Flüchtlingskinder und ein Ende des "Inklusionsexprimentes" forderte, lehnte Striegel das mit klaren Worten ab: Seine Partei wolle kein Kind in Sachsen-Anhalt zurücklassen, egal ob es eine Behinderung hat und in der Bundesrepublik geboren sei oder auch in Damaskus. Das sahen offensichtlich auch viele Zuschauer so. Zumindest in einem Punkt zeigten sich die beiden sehr unterschiedlichen Politiker einig: Die Besoldung der Grundschullehrer müsse erhöht werden.

Distanzierung vom Rechtsextremismus

AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Während Tillschneider der Diskussion zwar aufmerksam, aber weitgehend bewegungslos folgte, machte sich sein Gegenüber die ganze Zeit fleißig Notizen. So konnte Striegel auch zu Protokoll nehmen, was der AfD-Mann unter Rechtsextremismus versteht. Dieser beginne erst bei der Verherrlichung des Dritten Reiches und der Akzeptanz von Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Damit wolle er nichts zu tun haben, erklärte Tillschneider. So viel Abgrenzung war dann einem Anhänger mit Glatzkopf und "Rudelführer"-Bekleidung offensichtlich zu viel. Er machte sich kurz danach aus dem Staub.

Nach zwei Stunden ging ein Bürgerdialog zu Ende, bei dem die fundamentalen Gegensätze zwischen Tillschneider und Striegel für die Zuschauer mehr als deutlich wurden. Jedoch geschah dies in einer sachlichen Diskussion, zu der auch das Verhalten der Zuschauer wesentlich beitrug. Teils scharfe Fragen, aber kein Gebrüll und kein Geschrei. Außer vereinzelten Buhrufen und gelegentlichem Gelächter gingen die Gäste mit Tillschneider und Striegel sehr respektvoll um. Am Ende der Veranstaltung gab es anerkennende Worte von Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch.

Es war ein angenehmes Miteinander. Im Landtag ist es manchmal nicht so. Gabriele Brakebusch (CDU), Landtagspräsidentin

Dass für Tillschneider und Striegel der gemeinsame Abend ein so angenehmes Miteinander war wie für die Landtagspräsidentin, möchte ich bezweifeln. Sie haben sich einem Dialog gestellt, der für sie wohl eher eine Qual war. Doch in Zeiten der Entfremdung vieler Bürger von der Politik bringt er Menschen wieder miteinander ins Gespräch, die sich sonst wohl nichts zu sagen hätten. Für die meisten Bürger dürfte sich der Besuch des Bürgerdialogs in Merseburg gelohnt haben. Die sehr unterschiedlichen politischen Konzepte für die Zukunft Sachsen-Anhalts wurden deutlich erkennbar; beide Politiker waren bei allen fundamentalen Gegensätzen um eine gesittete Diskussionskultur bemüht. Am Ende gab es großen Applaus der Zuschauer, selbst Tillschneider und Striegel zollten einander zaghaft Applaus.

Und so fuhr ich mit der Erkenntnis nach Hause, dass bei einer solchen Diskussion durchaus etwas Sinnvolles herauskommen kann. Für die Bürger. Und für die war der Dialog ja gedacht.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 23.05.2017 | 19:00 Uhr