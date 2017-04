Untersuchungsausschuss Bullerjahn verteidigt umstrittene Verträge

Ex-Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD) hat vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags umstrittene Beraterverträge der Landesregierung verteidigt. Es sei sinnvoll gewesen, die Investitionsbank einzubinden. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, erklärte Bullerjahn, die Zusammenarbeit sei gewollte Praxis der Landesregierung gewesen. Der SPD-Politiker sagte demnach weiter, es sei um Hilfen in den Bereichen Sport oder Hochwasser gegangen. Auf die Frage, warum es so ungewöhnliche Finanzkonstruktionen gegeben hat, entgegnete Bullerjahn, man habe bei der Sanierung schnelle Schritte gehen müssen.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zu den umstrittenen Beraterverträgen befragt Bullerjahn seit dem Vormittag. Im Fokus steht ein sogenannter Geschäftsbesorgungsvertrag in Höhe von 6,3 Millionen Euro, der zwischen dem Finanzministerium und der Investitionsbank abgeschlossen wurde.



Dieser Vertrag aus dem Jahr 2013 ermöglichte es, Aufträge an Beraterfirmen zu vergeben, ohne dass der Landtag dies kontrollieren konnte. Mehr als 4 Millionen Euro waren so zum Beispiel an das Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung in Halle geflossen. Zu dem 6,3 Millionen Euro schweren Vertrag erklärte der frühere Finanzminister, er habe das unterschätzt. Er hätte einige Sätze mehr dazu sagen sollen.



Im Raum steht der Verdacht, der Deal sei eingefädelt worden, um dem ISW den Auftrag gezielt zuzuspielen.