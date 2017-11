Einigung von CDU und Grünen Burkaverbot für mehr Integration

Monatelang sorgte ein mögliches Burka-Verbot für Streit zwischen den Koalitionsparteien in Sachsen-Anhalt. Nun scheint es einen Kompromiss zu geben, den Innenminister Holger Stahlknecht ausgehandelt hat. Ein generelles Verschleierungsverbot wie in Österreich wird es demnach in Sachsen-Anhalt nicht geben.

Stattdessen hat Stahlknecht einen Gesetzentwurf vorbereitet, der ein Burkaverbot in Schulen und Wahlkabinen vorsieht. "Wer in Deutschland lebt, zeigt Gesicht", sagte der CDU-Politiker MDR SACHSEN-ANHALT und ergänzt: "Das ist auch richtig so, weil es ein Integrationsbaustein ist. Mir ist auch wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir Frauenrechte achten, und ich bin froh, dass wir eine sehr emanzipierte Gesellschaft sind, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind."

Burka-Verbot im Tausch für Bestattungsfreiheit

Cornelia Lüddemann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, unterstützt den Gesetzentwurf des Innenministers. Im Gegenzug erwartet sie, dass Muslime ihre Toten künftig in Leichentüchern beerdigen dürfen:

"Wir wollen das Bestattungsgesetz ändern, weil wir fest davon überzeugt sind, dass gelingende Integration keine Einbahnstraße ist. Wir als aufnehmende Gesellschaft müssen Zeichen setzen, dann können wir erwarten, dass sich die anderen an unsere Regeln und Gebräuche halten." Das sei ein beiderseitiges Integrationssignal, sagte Lüddemann und geht davon aus, "dass das in der einschlägigen Community auch so verstanden wird."

SPD hat weitere Forderungen

Katja Pähle, die Fraktionsvorsitze der SPD, begrüßt es, dass Bewegung in die Debatte gekommen ist. Gleichwohl fordert sie die Beteiligten in einer schriftlichen Erklärung auf, die Fachpolitiker des Landtages nicht zu übergehen. Die SPD verlangt, dass alle im Koalitionsvertrag getroffenen Vereinbarungen zum Bestattungsgesetz eingehalten werden. Dazu gehört unter anderem auch ein Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit.

