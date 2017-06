Die CDU-Fraktion im Landtag hat den ehemaligen AfD-Politiker Jens Diederichs am Dienstag in ihre Reihen aufgenommen. Wie der Fraktionsvorsitzende Siegfried Borwardt mitteilte, werde Diederichs zukünftig die CDU in der Arbeitsgruppe Recht, Verfassung und Gleichstellung sowie im Ausschus für Petitionen unterstützen. Laut Pressemitteilung ist die Aufnahme des früheren AfD-Mannes mehrheitlich beschlossen worden. Das genaue Ergebnis wurde jedoch nicht bekannt gegeben.