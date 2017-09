Am Bahnsteig treffe ich mich mit dem Sprecher der Deutschen Bahn, Jörg Bönisch. Er gibt mir Tipps, wie ich bei einer Gefahr verhalten soll. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Ich denke, dass sich Zugbegleiter wohl jeden Tag so fühlen müssen. Erst kürzlich hatte mir ein Mitarbeiter der Lokführergewerkschaft (GDL) erzählt, dass jeder zweite von ihnen schon Mal im Dienst tätlich angegriffen worden sei. Die GDL hatte daher gefordert, jedem Zugbegleiter Sicherheitsdienste an die Seite zu stellen. Die Deutsche Bahn macht dies übrigens schon seit den 1990er Jahren.

4.000 Sicherheitsbeamte sind bundesweit unterwegs. Bildrechte: MDR/Dagmar Borchert Heute sind zwei Beamte der DB-Sicherheit dabei. Sie tragen gelbe Westen und halten sich während der Fahrt immer im Abstand von drei, vier Metern zur Zugbegleiterin auf. Sie hat nur wenig zu tun, wochentags am Nachmittag sind halt nicht so viele Menschen unterwegs wie an Feiertagen oder Wochenenden, wo nach Angaben der DB die meisten Zwischenfälle passieren. Dann hätten die Kollegen der DB-Sicherheit mit der Bundespolizei am meisten zu tun.

Mehr Sicherheit bedeutet höhere Preise

Der Zug rattert gleichmäßig, und ich frage einen Fahrgast, ob es ihn beruhige, wenn so viele Sicherheitsbeamte mitfahren. Seine Antwort überrascht mich: "Wenn die den Einsatz solcher Leute erhöhen müssen, werden sicher auch irgendwann die Fahrpreise erhöht." Umgehend frage ich Bahnsprecher Bönisch danach. Er erklärt mir, dass die Deutsche Bahn derzeit 160 Millionen Euro pro Jahr für die Sicherheit der Fahrgäste ausgibt. Dazu gehören rund 4.000 Sicherheitsbeamte, die bundesweit unterwegs sind, Überwachungskameras, Weiterbildungen und so weiter.

Wir finanzieren uns aus dem Geschäft mit Fahrgästen, sicher müssen wir das auf die Fahrpreise umlegen. Jörg Bönisch (Deutschen Bahn)

Die Zugbegleiterin kontrolliert die Fahrgäste. Die zeigen ihre Tickets, manche müssen erst danach in der Tasche kramen, andere halten sie schon bereit. Die Bahnangestellte macht einen freundlichen Eindruck, man merkt ihr nicht an, ob sie womöglich ein ungutes Gefühl hat, weil erst am Wochenende auf der Strecke Magdeburg-Halle Kollegen angegriffen worden waren.

Bundespolizei auf Streife im Zug

Auch die Bundespolizei ist auf Streife in den Zügen und Bahnhöfen. Bildrechte: MDR/Dagmar Borchert Erster Halt: Die Zugbegleiterin steigt aus, ein paar Fahrgäste ebenso, einige neue steigen ein, die Türen werden geschlossen – weiter geht’s. Die Zugbegleiterin kontrolliert die Tickets der Zugestiegenen. Im Zug sind heute übrigens auch zwei Beamte der Bundespolizei. Ich frage sie, weshalb sie mitfahren. Einer sagt mir, dass die Züge genauso zum Streifendienst gehörten wie Bahnhöfe und Gleisanlagen. Heute sei eben mal wieder der Zug dran. Als ich ein Foto machen will, stellen sich beide noch mal richtig in Position. Schließlich sollen sie Präsenz zeigen und respekteinflößend wirken. Diese Rechnung gehe meistens tatsächlich auf, bestätigen mir die Beamten.

Zu gelegentlichen Übergriffen komme es trotzdem, sagen sie. Etwa wenn sie gerade Mal als Streife mitfahren oder wenn sie wegen eines Zwischenfalls angefordert werden müssten. Im extremen Fällen, so erzählen sie, gebe es von Randalierern dann auch mal mit der Faust einen Schlag ins Gesicht. Meistens seien die Angreifer alkoholisiert oder stünden unter Drogen, sagen die Bundespolizisten. Als ich so meine Blicke durch das Abteil schweifen lasse, fallen mir doch glatt zwei Männer auf, die sich mit Bierflaschen zuprosten. Es bleibt beim Zuprosten und Trinken – zum Glück.

Unentwegt scannen die Beamten der DB-Sicherheit das Abteil, sie wirken sehr angespannt. Ihr Abstand zur Zugbegleiterin ist so gewählt, dass sie jederzeit handeln können.

Schwarzfahrer prügelt DB-Mitarbeiter krankenhausreif

Jörg Bönisch sagt, dass die Angriffe auf Bahnangestellte und Mitarbeiter der DB-Sicherheit zugenommen hätten. 2016 ereigneten sich demnach 2.300 Zwischenfälle, etwa ein Viertel mehr als 2015. Sie reichen von Pöbeleien, Anspucken und mit Kinderwagen in die Fersen der Angestellten fahren – bis hin zu Prügelattacken, bei denen Zugbegleiter und Sicherheitsbeamte verletzt wurden. Im Mai dieses Jahr trug zum Beispiel ein Zugbegleiter auf dem Bahnhof Magdeburg-Neustadt schwere Verletzungen davon, nachdem er von einem Schwarzfahrer krankenhausreif geprügelt worden war.

Nach einer Fahrzeit von rund dreißig Minuten hält die S-Bahn wieder am Hauptbahnhof in Magdeburg. Der Zug stoppt, ich steige aus, passiert ist heute nichts. Und ehrlich gesagt, bin ich froh darüber. Denn die Gedanken an einen möglichen Zwischenfall unterwegs, an einen Fahrgast, der ausrastet, an Prügelszenen, haben mir während der gesamten Fahrt weiche Knie beschert.

