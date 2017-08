Kifög LINKE fordert kostenlose Kinderbetreuung für alle

Kitabetreuung darf Eltern nichts kosten – das geht aus einem Antrag hervor, den die Landtagsfraktion der LINKEN am Freitag im Landtag eingebracht hat. Kinderbetreuung unterstütze und entlaste Familien stark im Alltag.

Das Sozialministerium hatte erst Mitte August in einem Entwurf erste Eckpfeiler für ein neues Kinderförderungsgesetz vorgestellt. Darin heißt es, dass künftig nur noch für ein Kind Kita-Gebühren gezahlt werden sollen. Alle Geschwister könnten demnach gebührenfrei betreut werden.

Monika Hohmann (DIE LINKE) verwies in der Landtagsdebatte darauf, dass Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) ihre Vorschläge damals als "großen Wurf gefeiert" habe. Doch es müsse auch für Ein-Kind-Familien eine Befreiung geben. "Herkunft und Status der Eltern bestimmen noch immer die Zukunftschancen der Kinder", so Hohmann. Deswegen müsse der Landtag ein Signal setzen und "unverzüglich eine Lösung zum Einstieg in die Schaffung der Kostenbefreiung für Eltern schaffen". Für alle Eltern – auch für Ein-Kind-Familien.

Sozialministerin Grimm-Benne stimmte dem Antrag insofern zu, als dass sie sagte: "Frühkindliche Bildung sollte beitragsfrei sein." Es sei gut, dass diese Debatte und Diskussion jetzt geführt würden. Mit ihrem Vorschlag, erst ab dem zweiten Kind die Eltern von den Kosten der Kitabetreuung zu befreien, unterstütze man jedoch diejenigen mit kleinem und mittlerem Einkommen bereits. Außerdem sei eine Beitragsfreiheit ab dem zweiten Kind schnell umsetzbar und aus ihrer Sicht familienpolitisch richtig. Alleinerziehende würden außerdem über das Jugendamt unterstützt.

Symbolfoto Bildrechte: MDR/Jana Merkel Für wen gilt das Kinderförderungsgesetz? Nach Angaben des Statistischem Landesamtes wurden 2016 rund 145.900 Kinder in knapp 1.800 Einrichtungen betreut, im Vergleich zum Jahr 2013 waren das etwa 8.500 Kinder mehr. In den Kitas arbeiten laut Sozialministerium rund 20.000 Frauen und Männer, darunter etwa 17.400 pädagogische Fachkräfte.

Die CDU wolle an ihrem Fahrplan festhalten und bis Ende September einen eigenen Vorschläge einbringen, sagte ihr sozialpolitische Sprecher Tobias Krull. Es gebe Diskussionsbedarf, denn die vorgestellten Ideen des Sozialministeriums hätten gezeigt, dass es unterschiedliche Positionen in der Koalition gebe. Krull bedankte sich für den Antrag der LINKEN, denn er zeige das Konfliktpotenzial in der Diskussion auf.

"Wahlkampf" und "Marketinggag"

Auch Tobias Rausch von der AfD sprach von einem "höchst umstrittenen Thema". Das Sozialministerium fördere jedoch die richtigen Leute – Familien mit Kindern. Die AfD strebt jedoch eine komplette Beitragsbefreiung an. Dafür seien nur die beiden Oppositionsparteien im Landtag. "Das Geld ist ja da. Die Eltern müssen entlastet werden." Den Antrag der LINKEN sehe er zwar als Wahlkampf an, dennoch werde seine Fraktion ihm zustimmen.

Cornelia Lüddemann, Vorsitzende der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, stimmte zu, dass Eltern bei der Kinderbetreuung entlastet werden müssten. "Doch diesen Antrag jetzt zu stellen, hat schon etwas von Bundestagswahlkampf", so Lüddemann in Richtung der LINKEN. Man müsse sich langsamer an eine Beitragsfreiheit herantasten. Das Jugendamt übernehme in Sonderfällen die Kosten. "Es herrscht kein großer Handlungsdruck". Der Antrag sei deshalb eher ein "Presse- und Marketinggag".

Neues Gesetz Ende des Jahres

Verena Späthe von der SPD sagte, in der Koalition herrsche Realitätsbewusstsein und man sei kein Wünscheerfüller. Eine komplette Kostenbefreiung, wie sie DIE LINKE in ihrem Antrag fordert, sei nicht zu realisieren. Als ein erster Schritt sei vielmehr der Vorschlag der Sozialministerin finanzierbar.

Eva von Angern (DIE LINKE) verwies zum Abschluss der Debatte darauf, dass ein Ziel des Antrages gewesen sei, dass sich alle Parteien zu dem Thema äußern können sollten. Und es habe sich gezeigt, dass "wir dem Sozialministerium von allen am nächsten seien". Man teile den Ansatz, die Eltern entlasten zu wollen.