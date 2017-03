Wer entscheidet, bekommt Gegenwind Ein Innenminister kämpft für Wachpolizisten

Wer als Politiker eine Entscheidung trifft, bekommt Gegenwind. Das ist auch wieder so eine Erfahrung. Sie schwebt wie eine unumstößliche Wahrheit durch das Dienstzimmer von Innenminister Holger Stahlknecht. In seinem Refugium hängt ein Ausschnitt des Harz-Waldes als übergroßes Ölgemälde an der Wand, ein kaum wahrnehmbarer Hauch von Pfeifentabak liegt in der Luft und ein blauer Hartplaste-Luther erinnert an das diesjährige Reformationsjubiläum.

Vor 500 Jahren schlug der Theologe Martin Luther seine Thesen an die Wittenberger Schlosskirche, was die Landesregierung von Sachsen-Anhalt seit Monaten in Entzücken versetzt. Vor allem für Ministerpräsident Reiner Haseloff, selbst Wittenberger, ist das Reformationsjubiläum eine Herzensangelegenheit. Er rechnet mit einem Touristenboom, mit positiver bundesweiter Aufmerksamkeit für das Land. Sein Innenminister dürfte sich derzeit auch nach kultureller Entspannung sehnen, denn Holger Stahlknecht arbeitet derzeit auf einer eher unerfreulichen Baustelle. Er muss die Polizei in Sachsen-Anhalt retten, die nach Jahren des Sparens und des Personalabbaus an der Grenze der Belastungsfähigkeit ankommen ist.

2017 sollen 700 neue Polizisten ausgebildet werden

"Wir wollen in diesem Jahr bis zu 700 neue Polizeianwärter an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben aufnehmen", sagt er und müsste den Satz eigentlich mit dem Zusatz versehen, "sofern es ausreichend Bewerber gibt". Doch er verzichtet darauf. Stattdessen weist er darauf hin, dass sich die Personallücken in der Polizei nicht über Nacht schließen lassen werden, weil die Ausbildung der Polizeianwärter drei Jahre dauert. Kurzfristige Entlastung sollen deshalb Hilfspolizisten bringen, die neuerdings - juristisch korrekt - Wachpolizisten heißen.

Zwanzig dieser Wachpolizisten arbeiten bereits für die Polizeidirektion Magdeburg. Sie blitzen Raser in Magdeburg, Stendal und in den Städten und Dörfern des Harzes. Am 1. März beginnen weitere fünfunddreißig Wachpolizisten ihre dreimonatige Ausbildung bei der Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg. Anschließend sollen sie in den Polizeidirektionen Dessau-Rosslau und Halle eingesetzt werden. Sie dürfen Schwerlasttransporter begleiten und Blitzer aufstellen. Mehr Befugnisse haben sie nicht.

Kritik kommt von der Gewerkschaft der Polizei

Der Innenminister setzt sich für die Wachpolizisten ein, weil sie den regulären Polizisten "einen Teil der Arbeit abnehmen können". Doch ihm bläst reichlich Gegenwind ins Gesicht. Einer seiner schärfsten Kritiker ist Uwe Petermann, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen-Anhalt. Er sitzt an seinem Schreibtisch im Innenministerium, umgeben von Polizeimützen aus aller Welt und einem Plüschteddy, der etwas abseits in einem Regal steht, eingezwängt zwischen Fachliteratur.

Uwe Petermann von der Gewerkschaft der Polizei hält wenig von den Wachpolizisten. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz "Die Wachpolizisten bekommen gerademal rund 2000 Euro im Monat", sagt Petermann. "Das macht den Job unattraktiv, was man auch an den geringen Bewerberzahlen sehen kann."

Bei so einer Aussage muss Holger Stahlknecht seine Gesichtszüge unter Kontrolle halten, denn er hält die Kritik des Gewerkschafters für unseriös. "Es gab 146 Vorstellungsgespräche", sagt der Innenminister. "Also reichlich Bewerber". Von ihnen seien 113 so gut ausgebildet gewesen, dass er sie gern in den Landesdienst aufgenommen hätte. Doch das letzte Wort hatten die Amtsärzte. Sie attestierten nur 37 Bewerbern, gesundheitlich für den Polizeidienst geeignet zu sein. Es ist dem Innenminister anzumerken, dass er sich gewünscht hätte, dass die Ärzte nicht jedes Wehwehchen registrieren. "Ich muss die Entscheidung so akzeptieren."

Ob viele oder wenige Bewerber: Gewerkschafter Uwe Petermann hält so oder so nichts vom Beruf des "Hilfssheriffs". "Die Wachpolizisten entlasten uns nicht", sagt er. "Sie blockieren sogar Dienstwagen." Wie das? Petermann erzählt, dass die Kollegen zwar den Verkehr überwachen, aber nicht eingreifen dürfen, wenn sich beispielsweise in ihrer Nähe ein Banküberfall ereignet. Das mache die ganze Problematik deutlich.

Wachpolizisten dürfen lediglich bei Fahrzeugkontrollen helfen, Schwerlasttransporter begleiten und Blitzer aufstellen. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis Nach Ansicht des Gewerkschafters sollte sich der Innenminister dafür einsetzen, dass statt der Wachpolizisten Verwaltungsbeamte bei der Polizei eingestellt werden. "Dann könnten reguläre Polizisten wieder mehr Präsenz auf den Straßen zeigen. Momentan ersticken viele Kollegen am Papierkram."

Sachsen-Anhalt braucht neue Polizisten

Holger Stahlknecht hält aber an seinen Wachpolizisten fest. "Ich werde ja unglaubwürdig, wenn ich jeden Monat meine Meinung ändere." Es gehe darum, die Landespolizei kurzfristig und punktuell zu entlasten, bis genügend Absolventen der Fachhochschule der Polizei Aschersleben in den aktiven Dienst übernommen werden können. Nach und nach soll so die Lücke im Personalbestand geschlossen werden.

Die Wachpolizisten selbst arbeiten zunächst für zwei Jahre im Landesdienst. Anschließend können sie sich entscheiden, ob sie in Aschersleben noch einmal die komplette Polizeiausbildung durchlaufen wollen. Für ein Azubi-Gehalt. Wer das Angebot annehme und alle Voraussetzungen erfülle, habe gute Aussichten, in einigen Jahren dauerhaft bei der Polizei in Sachsen-Anhalt zu arbeiten, versichert der Innenminister.

2015 waren die Polizeibeamten am Rande der Belastbarkeit

Die Idee, Hilfspolizisten einzustellen, entstand im Jahr der Flüchtlingskrise 2015. Damals sicherten Polizisten verstärkt die Wohnheime von Asylbewerbern ab. Viele Beamte mussten wochenlang durcharbeiten und häuften so extrem viele Überstunden an. Frust kam auf. Der Führungsstab des Innenministeriums suchte nach einem unbürokratischen Weg, die Polizisten zu entlasten. Um keine Zeit zu verlieren, unterzeichnete Holger Stahlknecht eine Ministerverordnung, die es ermöglichte, Hilfspolizisten in den Landesdienst zu holen. Ursprünglich sollten sie für den Objektschutz mit eingesetzt werden. Doch die Tinte auf der Ministerverordnung war noch nicht getrocknet, da bremsten Grüne, Linke und der Koalitionspartner SPD den Innenminister aus. Vor allem Rüdiger Erben, der innenpolitische Sprecher der SPD, rügte das Vorhaben. Er berief sich auf das Polizeigesetz und vertrat die Ansicht, dass Hilfspolizisten nicht für den Objektschutz eingesetzt werden dürfen. Trotz der Kritik ließ Stahlknecht die ersten zwanzig Hilfspolizisten ausbilden. Nach der Landtagswahl im März 2016 einigten sich dann die Koalitionsparteien CDU, SPD und Grüne darauf, ein Gesetz zur vorübergehenden personellen Verstärkung der Landespolizei auf den Weg zu bringen. Den Hilfspolizisten wurde eine neue sprachliche Hülle umgehängt. Sie hießen von nun an Wachpolizisten und ihre Aufgaben wurden genau definiert. Sie dürfen keine Waffen tragen und auch keine Asylbewerberheime absichern, sondern nur blitzen oder Schwerlasttransporter begleiten. Das Gesetz trat am 11. Oktober 2016 in Kraft.

Seither wird es immer wieder kritisiert und das nicht nur von den Polizeigewerkschaften. Die AfD-Fraktion hat inzwischen eine Normenkontrollklage beim Landesverwaltungsgericht eingereicht, weil sie der Ansicht ist, dass geeignete Kandidaten für eine Polizeilaufbahn zunächst eine niedrigbezahlte Tätigkeit aufnehmen sollen. Der Innenminister sieht einer juristischen Klärung gelassen entgegen. Er weiß: Wer als Politiker eine Entscheidung trifft, bekommt Gegenwind, ob gerechtfertigt oder nicht. "Das muss man aushalten."