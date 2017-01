Reaktionen zu AfD-Auftritt in Dresden "Seine Rede ist eine Schande"

Die Rede von Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke in Dresden hat auch in Sachsen-Anhalt zu scharfen Reaktionen geführt. Höcke hatte mit offensichtlichem Bezug zum Berliner Holocaust-Mahnmal gesagt, die Deutschen seien das einzige Volk der Welt, dass sich ein "Denkmal der Schande" in das Herz ihrer Hauptstadt gepflanzt habe. Die Bombardierung von Dresden durch die Alliierten 1945 im Zweiten Weltkrieg bezeichnete Höcke als vergleichbar mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Deutschland brauche "keine toten Riten" mehr, sondern eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad".