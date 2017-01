De Maizière-Vorschlag Stahlknecht hält an Landesverfassungsschutz fest

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) will die Kompetenzen des Landes beim Verfassungsschutz nicht an den Bund abgeben. Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Landesverfassungsschutz habe auch in schwierigen Zeiten sehr gute Arbeit geleistet und werde durch die Parlamentarische Kontrollkommission gut kontrolliert. Insofern gebe es keine Notwendigkeit, das in Berlin zu bündeln. Er betonte, er sehe darin keine Stärkung der Sicherheit für Deutschland. Stahlknecht fügte hinzu, ohnehin funktioniere die Zusammenarbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz mit dem Bundesverfassungsschutz sehr gut.