Bringt die PKW-Maut mehr ein als für sie ausgegeben werden muss? An dieser Frage scheiden sich die Geister – auch in Sachsen-Anhalts Koalition.

Doch der dritte im Koalitionsbunde, die CDU, setzt auf Harmonie. Womöglich spielt auch der Gedanke eine Rolle, dass die CDU Sachsen-Anhalt der Union im Bund nicht in die Parade fahren kann. Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) findet jedenfalls eine diplomatische Formulierung: "Ich verlasse mich auf die Aussagen des Bundesministers, der 500 Millionen Euro zugesichert hat." Gemeint sind 500 Millionen Euro, die Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) als Mindestgewinn der Maut pro Jahr veranschlagt. Webel schließt sich den Zahlen an und zeigt sich damit zu Kosten und Nutzen optimistischer als die SPD im Land. Webel sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich halte eine Infrastrukturabgabe durchaus für positiv."

Dem Minister ist aber wahrscheinlich auch nicht nur wegen des Friedens innerhalb der Christdemokraten an der Maut gelegen. Nicht ausgeschlossen, dass der Verkehrsminister Sachsen-Anhalts die anscheinend guten Beziehungen nach Berlin nicht gefährden will. Auf Nachfrage des MDR, was die Maut dem Land Sachsen-Anhalt bringe, antwortet er: "Wir haben für alle Verkehrsprojekte Geld genehmigt bekommen, wenn wir Baurecht hatten." Sprich: Sachsen-Anhalt hat für seine Straßen bislang immer Geld vom Bund bekommen, das soll bitte auch so bleiben.

Die Positionen innerhalb der rot-schwarz-grünen Regierung sind damit klar. SPD und Grüne sind gegen die Maut, die CDU dafür. Nun passiert das, was in solchen Situationen häufig passiert: "Enthaltung" bei der Abstimmung im Bundesrat.

Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Bildrechte: dpa

Ohnehin kann der Bundesrat die Pkw-Maut nicht mehr gänzlich stoppen – sie wurde vom Bundestag beschlossen und ist in diesem Fall abgesegnet. Der Bundesrat kann die Einführung der Maut aber verzögern, indem er den Vermittlungsausschuss anruft. Mit diesem Druckmittel in der Hinterhand könnte er doch noch die eine oder andere Änderung durchsetzen.



Doch die anstehende Enthaltung Sachsen-Anhalts am Freitag ist symptomatisch für den Zustand in der Koalition: Bei drohendem Streit droht Meinungslosigkeit. Oder wie Cornelia Lüddemann es formuliert: "Wir haben uns in der Koalition dazu durchringen können, wenigstens mit Enthaltung zu votieren."