Lehrermangel Kritik von Lehrern und Opposition an Bildungspolitik

Lehrer und Opposition haben die Bildungspolitik der Landesregierung scharf kritisiert. In der Sendung "FAKT IST!" aus Magdeburg beklagten sie den Lehrermangel an den Schulen in Sachsen-Anhalt.

Die Schuldirektorin Katrin Jelitte aus Aschersleben sagte, die meisten Lehrer würden nicht mit Ruhe und Zufriedenheit in die Ferien gegangen. Wenn sie selbst an das kommende Schuljahr denke, dann mache sie sich Sorgen. In jeder Schule müsse es viel stärker darum gehen, dass die Lehrer Zeit hätten für die Kinder. Durch die Vorgaben aus dem Ministerium gehe das aber nicht.

In Schulen geht es um Menschen und nicht um Geräte Katrin Jelitte

Jelitte forderte Bildungsminister Tullner auf, den Lehrern mehr Freiraum zu geben und Zeit. Die meisten Lehrer seien ausgebrannt.

Lippmann: Schule ist Planwirtschaft

Der Bildungsexperte der Linken, Thomas Lippmann, sagte in der Sendung, entscheidend sei immer die Zahl der Lehrer, die tatsächlich vor den Kindern stehen würden. Fakt sei, dass diese Zahl trotz steigender Schülerzahlen in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden sei. Das liege am hohen Krankenstand und daran, dass mehr Lehrer in Rente gehen als neue Lehrer eingestellt werden würden.

Lippmann forderte die Landesregierung auf, mehr Lehrer einzustellen als bislang geplant.

Minister weist Vorwürfe zurück