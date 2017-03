"FAKT IST!" zu Kenia-Koalition "Wir wollen uns nicht lieben, sondern Probleme lösen"

Ein Jahr ist seit der Wahl in Sachsen-Anhalt vergangen, die Politik zieht eine erste Bilanz. Bei "FAKT IST!" waren am Montag gleich drei Minister der Kenia-Koalition zu Gast: Innenminister Holger Stahlknecht, CDU, Wirtschaftsminister Armin Willingmann, SPD, und Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert von den Grünen.

Die drei Minister waren sich in der Sendung zwar einig, dass die Koalition erfolgreich ist. Trotzdem gab es vor dem Publikum Streit über das Wintersportprojekt in Schierke und die Wirtschaftsförderung in Sangerhausen. Es ging dabei jeweils um die Frage, inwieweit grüne Standpunkte die wirtschaftliche Entwicklung behindern und wie in der Koalition noch Kompromisse möglich sind.

Dalbert pocht auf Naturschutz

Claudia Dalbert Bildrechte: MDR/Jonas Kühlberg Landwirtschaftsministerin Dalbert sagte, man dürfe sich beim geplanten Wintersportzentrum in Schierke "nicht am Naturschutz vorbeimogeln". Auch im Streit um die Wirtschaftsförderung in Sangerhausen müsse es Lösungen geben, die auch den Naturschutz berücksichtigen.



Wirtschaftstminister Willingmann entgegnete, die Menschen hätten kein Verständnis dafür, wenn wichtige Investitionen scheitern. In Schierke habe ein Investor die pfiffige Idee, mit einer Seilbahn den Ost- und Westharz zu verbinden. Die Politik habe die Pflicht, dies zu unterstützen.

Innenminister Stahlknecht sagte, "die Koalition müsse sich nicht lieben, sondern im Interesse der Sache Probleme lösen". Er glaube daran, dass dies auch in Schierke möglich sei. Für ihn stehe fest, dass eine Seilbahn nicht an einem Moor scheitern dürfe.

Kritik der Bauern