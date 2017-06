Sachsen-Anhalts früherer Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU) hat im Landtag an die Verantwortung jedes Einzelnen in der Demokratie erinnert. "Ohne persönliches Engagement vertrocknen alle demokratischen Strukturen", sagte Böhmer bei einem Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Landesverfassung. Wer einmal in einer Demokratie gelebt habe, werde sich immer mehr Demokratie wünschen. Wer einmal in Unfreiheit gelebt habe, werde die Freiheit schützen, so Böhmer in seiner Festrede.