Sachsen-Anhalt weist die Forderung der Stadt Gelsenkirchen nach Geld für die Flüchtlingsunterbringung zurück. Finanzminister André Schröder (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er wisse um die Notlage Gelsenkirchens, könne die Forderung aber nicht nachvollziehen. So überweise der Bund 11,2 Millionen Euro Flüchtlingshilfe an Sachsen-Anhalt, das Land müsse dafür aber 11,8 Millionen Euro aufwenden. Es bleibe also kein Geld übrig und es werde auch nichts zu Lasten der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ausgegeben.

Schröder ergänzte, für die Forderung aus Gelsenkirchen gebe es keine gesetzliche Grundlage. Wenn die Stadt mehr Geld brauche, solle sie sich an den Bund wenden oder es selbst erwirtschaften.

Gelsenkirchen fordert 295.000 Euro

Frank Baranowski, Oberbürgermeister von Gelsenkirchen Bildrechte: dpa In der vergangenen Woche hatte der Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, Frank Baranowski (SPD), einen Brief an die Landesregierung von Sachsen-Anhalt geschickt mit der Forderung, rund 295.000 Euro zu überweisen. Die Summe ergebe sich aus den Unterbringungskosten von 183 Flüchtlingen in der Stadt, die eigentlich Sachsen-Anhalt zugewiesen und auch dort registriert wurden. Die Männer und Frauen seien auf eigene Initiative ins Ruhrgebiet weitergezogen. Dennoch bekomme Sachsen-Anhalt weiterhin für deren Unterbringung Geld vom Bund. Das aber stehe der Stadt Gelsenkirchen zu.

"Eine Frage der Menschlichkeit"

Der Leiter des Gelsenkirchener Sozialreferates, Hans-Joachim Olbering, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, entscheidend sei, wo die Aufwendungen für die Betreuung der 183 Flüchtlinge entstehen. Das sei Gelsenkirchen und nicht Sachsen-Anhalt. Bei der Frage, warum die Stadt die Betroffenen nicht nach Sachsen-Anhalt zurückgeschickt habe, verwies Olbering auf eine "großzügige Landesregelung" in Nordrhein-Westfalen. Sie sehe vor, dass Flüchtlinge in Integrationskursen oder im Familienverbund nicht zurückgeschickt würden. "Das ist auch eine Frage von Menschlichkeit", so Olbering weiter.

Bei den 183 Betroffenen handelt es sich um anerkannte Asylbewerber aus verschiedenen Ländern. Für sie gilt seit Anfang diesen Jahres in Sachsen-Anhalt eine sogenannte Wohnsitzauflage. Das bedeutet, dass sie sich an dem Ort aufzuhalten haben, dem sie zugewiesen wurden.