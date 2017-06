Mit dazu beigetragen hatte zuvor 2015 der öffentliche und sehr emotionale Streit zwischen der Spitzenkandidatin Katrin Budde und dem SPD-Kommunalpolitiker Trümper um den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik. Er hatte ihre Position als "realitätsfern" bezeichnet. Und sich für eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen ausgesprochen. Damit repräsentierte er einen Teil der konservativen SPD-Klientel, den die Parteiführung aber nicht hören wollte. Dass er sich damals treu geblieben ist, brachte ihm von vielen Seiten durchaus Respekt ein. In der Partei empfanden es viele aber auch als Verrat.

Ganz sicher. Auch wenn Lischka da den Ball erst mal flach hält. Aber, dass Trümper im Bundestagswahlkampf der SPD nur an Infoständen in Magdeburger Einkaufszonen Flyer verteilt, wie es heute offiziell hieß, dass kann sich keiner vorstellen, der das Selbst- und Sendungsbewusstsein des Lutz Trümper und die Personalnot der SPD kennt.

Zunächst einmal ist die Frage, was Trümper vorhat. Wenn sein Antrag am 22. Juni im Ortsverband Zustimmung findet, dann hat er sicher erst mal für sich persönlich eine schmerzhafte politische Wunde geheilt. Er sei im Herzen immer Sozialdemokrat geblieben und habe schon längere Zeit über eine Rückkehr nachgedacht, ließ er die Öffentlichkeit heute wissen.

Karsten Kiesant, Leiter des Politik-Ressorts von MDR SACHSEN-ANHALT Bildrechte: Karsten Kiesant

Jetzt sei die Zeit günstig, da die SPD in der öffentlichen Diskussion unberechtigterweise wieder auf dem absteigenden Ast sei. Er wolle jetzt dazu beitragen, dass die SPD wieder den Stellenwert bekomme, den sie verdiene.



Konkreter wurden weder der Rückkehrer noch sein künftiger Landesvorsitzender. Der ließ aber zwischen den Zeilen durchblicken, dass weitere Überraschungen nicht ausgeschlossen sind: "Er (Trümper) hatte niemals die Ambitionen in die Landesebene zu wechseln, obwohl ich mir das in der Vergangenheit durchaus gewünscht hätte" so Lischka, "alles andere muss die Zukunft zeigen".