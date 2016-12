Kriminalitätsbekämpfung GdP-Landeschef kritisiert Forderungen nach mehr Sicherheit

Die Gewerkschaft der Polizei in Sachsen-Anhalt hat Forderungen nach mehr Sicherheit als "Stammtischpolemik" kritisiert. Landesvorsitzender Uwe Petermann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, wer das fordere, vergesse die Realität. Wenn wir alle diese Dinge für mehr Sicherheit umsetzen wollten, dann bräuchten Polizei und Justiz dafür die rechtliche Handhabe. Auch personell und technisch müsse aufgerüstet werden. Die Polizei sei derzeit nicht einmal in der Lage, alle rechtmäßigen Abschiebungen durchzuführen, weil Personal fehle.

GdP-Landeschef Uwe Petermann Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Petermann betonte, mit den Forderungen werde der Bevölkerung ein Bild vorgegaukelt, das nicht umgesetzt werden könne. So würden Daten von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen nicht mit den Daten der Flüchtlinge in Deutschland abgeglichen. Man wisse deshalb nicht, ob ein Asylbewerber aus dem Schengen-Raum einreise oder nicht. Auch bei der Strafverfolgung gebe es keinen Datenaustausch.