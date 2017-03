Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will Auftritte des türkischen Präsidenten Recep Erdogan in Sachsen-Anhalt verbieten.

Im Jahr 2014 lebten in Magdeburg laut Informationen der Stadt 455 Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft, 2015 lebten in Halle 773 türkische Staatsbürger. Nach Daten des Statistischen Landesamts leben die Hälfte aller türkischen Staatsangehörigen in Sachsen-Anhalt in diesen beiden Städten.