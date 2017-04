Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will künftig mehr für Unternehmer und Investoren tun. Das sagte er am Freitag bei einer Regierungserklärung im Landtag. Diese hatte der Regierungschef unter dem Titel "Sachsen-Anhalt: Große Geschichte, gute Zukunft – wie wir heute die Weichen für morgen stellen" vorgetragen.

Man brauche Menschen, die bereit seien, mit guten Ideen den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. "Und wir brauchen gestandene Unternehmer, die den Mut haben, Neues zu versuchen", sagte der CDU-Politiker. Förderprogramme würden überarbeitet, auch kleinere Unternehmen sollten Zugang zu Landesgeld erhalten. Einen Förderbonus soll es für Unternehmen geben, die an einen Tarifvertrag gebunden sind, in die Unternehmensnachfolge investieren oder Forschung und Entwicklung stärken. Die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern soll honoriert werden.

Mit Blick auf große Investitionsvorhaben im Land sagte er, Machern mit Ideen dürften keine Steine in den Weg gelegt werden. Wenn es widerstrebende Interessen gebe, müsse es die Rolle der Landesregierung sein, auf Dialog und daraus resultierende Lösungen zu setzen. "Das gilt für Ansiedlungsvorhaben im Landkreis Mansfeld-Südharz ebenso wie für Tourismusinvestitionen im Harz", so Haseloff.

Haseloff sagte, es sei wichtig, trotz aller Herausforderungen mit "viel Zuversicht" in die Zukunft schauen. Haseloff warb dafür, dass Politik immer nur das Machbare umsetzen und keine Wunder vollbringen könne. "Hüten wir uns davor, durch Populismus dafür zu sorgen, dass Wähler nicht erfüllbare Anforderungen stellen", sagte er.

Er lobte den Doppelhaushalt, den der Landtag im März verabschiedet hatte. Die Möglichkeiten des Haushalts sollten zügig genutzen werden, sagte Haseloff beim Blick auf Investitionen in Kunst und Kultur. "Wir werden viele gute Nachrichten für die Kultur erwarten können." Mit Blick auf das Reformationsjubiläum und das Bauhaus-Jubiläum 2019 sagte Haseloff, beides seien große Chancen für Sachsen-Anhalt, sich einer breiten Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Man wolle sich als Land mit reicher Geschichte und einzigartiger Kultur zeigen und beweisen, dass Sachsen-Anhalt ein "modernes Land mit guter Zukunft" sei. "Wir können stolz sein auf unser Land und das, was wir seit 1990 gemeinsam erreicht haben", so der Regierungschef.

Trotz vieler neuer Projekte habe die Konsolidierung des Haushalts aber weiter Priorität. "Auch in diesem Jahr wollen wir 100 Millionen Euro Schulden tilgen." Eine solide Haushaltsführung sei auch künftig essenziell. Der Doppelhaushalt mit einem Rekordvolumen von mehr als 11 Milliarden Euro jährlich berücksichtigt bereits Sparauflagen des Finanzministers.

Haseloff sagte, die Kenia-Koalition werde sich bis 2021 weiter entscheidungsfreudig zeigen und eine gute Politik für das Land machen. Seine Regierung habe sich auf klare Schwerpunkte verständigt. So sollten beispielsweise neue Impulse für mehr wirtschaftliche Dynamik gegeben, der Gründergeist gestärkt und ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Bildungssystem umgesetzt werden. "Bei der Bildung hat es ohne Zweifel Probleme gegeben, etwa bei der Unterrichtsversorgung. Diese als hausgemacht zu bezeichnen, greift zu kurz", so der Ministerpräsident. Schülerzuwächse, wie es sie in jüngerer Vergangenheit gegeben habe, seien nicht vorauszusehen gewesen.

Er rief als Ziel aus, den Tourismus im Land noch stärker auszubauen. Im vergangenen Jahr habe Sachsen-Anhalt mit rund knapp sieben Millionen Übernachtungen ein Allzeithoch aufgestellt. "Unser Ziel sind jährlich acht Millionen Übernachtungen." Mit Blick auf Arbeitslosenquote von aktuell unter zehn Prozent sagte Haseloff, das sei ein Wert, "von dem wir noch vor zehn Jahren nicht zu träumen gewagt haben". Dieser Erfolg habe viele Väter, insbesondere sei das Unternehmen zu verdanken. Dennoch gebe es noch immer zu viele Langzeitarbeitslose.

Ein weiterer Kernpunkt sei die Erneuerung des Hochschulgesetzes, sagte Haseloff. Die Autonomie der Hochschulen solle gestärkt werden, Absolventen von Fachhochschulen die Promotion erleichtert werden. Als weitere wichtige Punkte der Regierungsarbeit führte Haseloff die Kulturförderung und ein Konzept gegen den Nachwuchsmangel bei der Feuerwehr an.

AfD-Fraktionschef André Poggenburg sagte anschließend, die Koalitionsfraktionen würden die Mündigkeit des Wählers zynisch belächeln. CDU, SPD und Grüne machten Politik an den Bürgern des Landes vorbei. Die Kenia-Koalition sei eine "verwerfliche Regierungskoalition des kleinsten gemeinsamen Nenners". Der Haushalt bedeute eine Plünderung der Rücklagen.

Auch Linke-Fraktionschef Swen Knöchel kritisierte die Regierungsarbeit. Er bezeichnete Haseloff als "Buchhalter der Kenia-Koalition". Die drei Partner seien in inniger Abneigung verbunden. Die Pläne zur Wirtschaftsförderung ließen die Interessen vieler Arbeitnehmer außer acht. "In ihrer neuen Richtlinie kommt gute Arbeit nur als Bonus vor - sie muss aber Kernpunkt sein", forderte Knöchel.

Schon am Vormittag war im Landtag heftig diskutiert worden. Dabei war beschlossen worden, Abgeordnete auf eine Tätigkeit bei der Staatssicherheit zu prüfen.

