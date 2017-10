Koalitionsgespräche im Bund Haseloff will mehr Lebensqualität in Ostdeutschland

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist an den Sondierungsgesprächen auf Bundesebene beteiligt. Am Freitag sollen die Gespräche zu einer möglichen Koalition zwischen CDU, FDP und Grünen beginnen. Haseloff rechnet damit, dass Ende Januar die neue Bundesregierung arbeitsfähig ist. Bereits zu Beginn der Weihnachtszeit sollen alle großen Themen einer sogenannten Jamaika-Koalition geklärt sein. "Die CDU hat sich vorgenommen, dass der Advent friedlich begangen wird", so Haseloff.

Der Ministerpräsident will sich in den Gesprächen insbesondere für die Belange von Ostdeutschen einsetzen. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es gibt noch immer Unterschiede zwischen Ost und West. Die sind zwar geschmolzen in den letzten Jahren, aber noch vorhanden. Und da müssen wir ansetzen."

Rentenangleichung und Lebensqualität auf dem Lande

Für Haseloff sind drei Punkte in den Sondierungsgesprächen besonders wichtig: die Rentenanpassung, die Energiepolitik und die grundlegende Versorgung der Ostdeutschen in ländlichen Regionen.

Bei der Rente fordert Haseloff eine schnellere Anpassung zwischen Ost und West: "Wir müssen nochmal über den Zeitkorridor sprechen." Beim Ausbau der erneuerbaren Energien will er eine Strukturveränderung in Sachsen-Anhalt. "Wir wissen, dass es in den nächsten Jahrzehnten einen Umstieg geben muss. Dafür brauchen wir alternative Arbeitsplätze."

Um die Lebensqualität der Menschen in städtischen und ländlichen Regionen im Osten anzugleichen, nennt Haseloff die Ansatzpunkte "Breitbanderschließung, ärztliche Versorgung und ambulante Dienste".

Solidaritätszuschlag vorerst beibehalten

Von einer schnellen Abschaffung des Solidaritätszuschlags – wie von der FDP gefordert – hält Haseloff nichts. Er sieht weiter Bedarf für die Finanzierung "einigungsbedingter Sonderlasten". "Es geht um Infrastruktur und Innovationsförderung. Wenn wir den Ost-West-Angleich schaffen wollen, müssen die kleinen Betriebe innovativer werden und wachsen zu mittelständischen und Großbetrieben“, sagt er. Das werde noch viele Jahre dauern und dafür sei Geld notwendig.

Nach Haseloffs Ansicht ist der Soli allerdings mittelfristig nicht mehr nötig. Man müsse nun über den zeitlichen Ausstieg sprechen. "Ich denke, dass ein Zeitpunkt wie 2030 durchaus realistisch wäre, um bis dahin ein sukzessives Abschmelzen zu ermöglichen", sagt der Ministerpräsident.

Integrationspolitik: Abschiebungen beschleunigen

Ein weiteres wichtiges Thema in den Gesprächen wird laut Haseloff die Integrationspolitik sein. Er fordert das konsequente An- und Umsetzen von Gesetzen und Verträgen. "Wir kriegen Integration nur erfolgreich hin, wenn wir uns auf die konzentrieren, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben. Abschiebungen müssen wir beschleunigen, damit wir die Ressourcen richtig einsetzen."