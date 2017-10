Asylpolitik Haseloff fordert konsequentere Abschiebungen

Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) sieht dringenden Handlungsbedarf beim Umgang mit ausreisepflichtigen Asylbewerbern. Das erklärte er am Freitag nach Gesprächen bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Saarbrücken. Haseloff sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man wolle sich um die kümmern, die auf Dauer hier integriert werden müssten. Auf der Konferenz besprachen die Ministerpräsidenten der Länder ihre Positionen in der Asylpolitik.