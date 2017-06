Zur Terrorabwehr sollen künftig auch Messenger-Dienste überwacht werden. Darauf haben sich die Innenminister von Bund und Ländern bei ihrer Konferenz in Dresden verständigt. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in dieser Frage seien sich alle einig gewesen. Man könne niemandem erklären, dass unter gewissen Voraussetzungen Telefonate und SMS ausgewertet würden, WhatsApp aber nicht. Das sei eine Einladung an Terroristen, genau diese Messenger-Dienste zu nutzen. "Das ist eine grobe Lücke in unserer Sicherheitsarchitektur." Stahlknecht betonte, es würden nur Terrorverdächtige überwacht: "Es wird jetzt nicht jeder Fahrraddiebstahl dazu führen, dass man das machen darf."

Künftig Gesichtserkennung in Sachsen-Anhalt?

In Sachsen-Anhalt wird wird die Videoüberwachung ausgeweitet - nun könnte die Technik mit automatischer Gesichtserkennung ergänzt werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch die automatische Gesichtserkennung bei Videoüberwachungen befürwortet Stahlknecht. Man benötige das in Deutschland und damit auch in Sachsen-Anhalt. Es gehe darum, gesuchte Straftäter oder potentielle Terroristen zu erfassen. "Das sind Techniken und Methoden des 21. Jahrhunderts. Und die brauchen wir." Die Aufzeichnungen von allen anderen Personen würden gelöscht. An Bahnhöfen etwa gebe es ohnehin auch jetzt schon eine Videoüberwachung.



Mit Blick auf die Kritik der Grünen zum Thema sagte Stahlknecht, man werde miteinander reden. Am Ende gebe es auch Wahlen, bei denen sich die Menschen aussuchen könnten, welche Politik sie unterstützten.

Umgang mit DNS-Spuren

Einig sind sich die Innenminister nach Stahlknechts Angaben auch bei der künftigen Nutzung von DNS-Spuren an Tatorten. Die Polizei soll durch die Analyse künftig auch Aussagen über das Aussehen eines Täters treffen dürfen. Dabei geht es etwa um Haar-, Augen- und Hautfarbe sowie das Alter. Bislang sind Personenbeschreibungen auf der Grundlage von Erbgut-Analysen nicht möglich.

Diskussionen um Überwachung von Kindern

Innenminister Holger Stahlknecht sprach sich auf der Innenminster-Konferrenz für mehr Überwachung aus. Bildrechte: dpa Bei der Frage, ob Kinder im islamistischen Umfeld vom Verfassungsschutz überwacht werden sollten, herrscht bei den Innenministern von Bund und Ländern weiterhin Uneinigkeit. Aktuell dürfen nur Jugendliche ab 14 Jahren beobachtet werden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte gefordert, die Altersgrenze fallen zu lassen. Minderjährige hätten schon schwere Gewalttaten begangen.



In Sachsen-Anhalt sieht das unter anderem die Linkspartei kritisch. Der Verfassungsschutz habe nichts in Kinderzimmern zu suchen. Stahlknecht dagegen unterstützt die Idee. Beschlossen wurde auf der Frühjahrskonferenz der Innenminister laut Stahlknecht die Schaffung eines Muster-Polizeigesetzes. Nach dem Gesetz sollen sich künftig alle Länder richten, was die Tätersuche erleichtern soll.

