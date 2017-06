MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Gothe, viele Kommentatoren haben misstrauisch auf die Umfrageergebnisse des Sachsen-Anhalt-Trends reagiert. Woran liegt es, dass das Vertrauen in Umfragen wie diese so niedrig zu sein scheint?

Heiko Gothe: Es gab zuletzt viel Kritik an der Meinungsforschung, gerade in den USA und Großbritannien. Diese Kritik war zum Teil unberechtigt, wenn man in die USA blickt. Bei den abgegebenen Stimmen zur Präsidentschaftswahl lag Hillary Clinton über das gesamte Land betrachtet vor Donald Trump – mit ähnlichen Werten, wie die Meinungsforscher sie vorhergesagt hatten. Wir haben in den Vereinigten Staaten aber natürlich ein besonderes Wahlrecht. Die Prognostiker hatten deshalb Schwerigkeiten, ihre Erkenntnisse in das Wahlrecht zu übersetzen.

Denken Sie, dass das Vertrauen in Umfragen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesunken ist?

Ich sehe in Deutschland keine Vertrauenskrise der Meinungsforschung. Deren Ergebnisse werden immer besser. Vor 20, 30 Jahren haben Sie am Wahltag vor 19 Uhr keinen Politiker aus der ersten oder zweiten Reihe vor die Kamera bekommen. Das ist mittlerweile anders. Man weiß, dass das, was um 18 Uhr als Wahlprognose auf dem Bildschirm erscheint, nah am tatsächlichen Wahlergebnis ist. Daran haben sich, so glaube ich, auch die Zuschauer gewöhnt.