Kommission gegen Linksextremismus "Der AfD-Antrag zielt auf Rufmord"

MDR SACHSEN-ANHALT: Welchen Zweck hat die Enquete-Kommission aus Sicht der AfD? Was erhofft sie sich davon?



Thomas Kliche: Da schlägt die AfD mehrere Fliegen mit einer Klappe. Erstmal stellt sie sich als Partei der Ordnung und Sicherheit dar und macht damit der CDU Konkurrenz. Haltet-den-Dieb-Geschrei lenkt auch unsere Aufmerksamkeit um. Die AfD verschiebt also den politischen Diskurs, ziemlich genau in der Weise, die sie im Antrag selbst beschreibt. Der Innenminister hat ja gerade die aktuellen Zahlen für das Land vorgestellt – da ist der Rechtsextremismus das bei weitem größere Problem, und die AfD hat zu rechtsextremen Ansichten und Personen ein, sagen wir mal, freimütiges Verhältnis. Es geht der AfD also darum, ein Thema öffentlich nach vorn zu bringen und von eigenen extremistischen Verstrickungen abzulenken. Dabei kann sie vielleicht noch andere Parteien gegeneinander aufwiegeln und entschlossene Gegner in Verruf bringen.

Extremismus in Sachsen-Anhalt 2016 gab es 1.660 Fälle mit rechtsextremem, 281 mit linksextremem Hintergrund in Sachsen-Anhalt. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht zählt in Sachsen-Anhalt 1.400 Rechts- und 490 Linksextremisten. Quelle: Ministerium für Inneres und Sport

Welchen persönlichen Nutzen könnte die AfD daraus ziehen? Ist das reines Muskelspiel oder erhofft sie sich ernsthafte Ergebnisse?



Kein Muskelspiel, sondern ein geschickter Schachzug, auch wenn neue oder wichtige Sachbefunde nicht zu erwarten sind – und auch gar nicht nötig sind, damit das Spiel aufgeht. Die AfD darf aber ein Pflästerchen auf Poggenburgs Personalfleischwolf kleben. Dessen Gruppierung hat ja ihre Kandidatenlisten mit Mitteln durchgesetzt, die den anderen Parteien gerade von der AfD heftig um die Ohren gehauen würden. So was hinterlässt tiefe Sehnsucht nach Gemeinsamkeit und Übereinstimmung, und da kann ein Feindbild wie der Linksextremismus innerparteiliche Linderung bringen.



Die Kommission soll auch die Ausschreitungen auf dem Hamburger G20-Gipfel mitaufarbeiten. Macht das Sinn?



Das ist taktisch total schlau. Die Hamburger Verwüstungen waren aus Sicht der allermeisten Menschen ein Siegeszug durchgeknallter Hooligans. Aber weil auch Teile der gewaltfreien Demos hineingezogen worden sind, haben Politiker Verständnis für die Globalisierungskritiker geäußert. Damit sind sie angreifbar, sobald eine einfache Wir-gegen-die-Geschichte daraus geworden ist. Die Anknüpfung der Kommission an die Chaos-Touristen spricht also ein bleibendes Unbehagen mit den Gipfel-Unruhen an und macht den Auftrag der Kommission emotional glaubhaft, auch wenn die Daten über politische Gewalt das Gegenteil sagen.

Alle Parteien des Landtages werden in der Kommission vertreten sein. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Enquete-Kommission Eine Enquete-Kommission ist eine überfraktionelle Arbeitsgruppe, die von Parlamenten mit dem Auftrag eingesetzt wird, um langfristige Fragestellungen zu lösen. Sie soll Material zusammenzutragen und unterschiedlichste Aspekte eines Sachverhaltes abwiegen.



Solch eine Kommission besteht immer aus Abgeordneten aller Fraktionen. Die Anzahl richtet sich nach der Fraktionsstärke. In diesem Fall wären das von der CDU vier, von der AfD drei, von DIE LINKE zwei, der SPD zwei und von den Grünen ein Abgeordneter. Außerdem werden externe Experten und Sachverständige hinzugezogen.



Um in Sachsen-Anhalt eine Enquete-Kommission einzurichten, braucht es die Zustimmung von einem Viertel der Abgeordneten im Landtag. Mit seinen 22 Abgeordneten kann demnach die AfD die Kommission ohne eine einzige Stimme der anderen Parteien anordnen. Sie soll am 1. Januar 2018 ihre Arbeit aufnehmen und soll spätestens zum 1. Dezember 2018 einen Zwischenbericht vorlegen.