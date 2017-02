Nach umstrittener Äußerung Keine Ordnungsmaßnahmen gegen Poggenburg

Eine umstrittene Rede im Landtag von Sachsen-Anhalt hat für AfD-Landeschef Poggenburg keine parteiinternen Konsequenzen. Der AfD-Bundesvorstand hat in einer Sitzung am Freitag in Berlin keine Parteiordnungsmaßnahmen gegen ihn beschlossen. Der Vorstand erklärte, es gebe auch keine Bestrebungen in diese Richtung. Vorstandsmitglied Alexander Gauland hatte bereits vorab gesagt, das stehe nicht auf der Tagesordnung. Er widersprach damit entsprechenden Medienberichten.