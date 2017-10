Sachsen-Anhalts schwarz-rot-grüne Landesregierung will für die Kitas zusätzliches Geld zur Verfügung stellen. Nach wochenlangen Gesprächen hat sich die Ministerrunde am Dienstag auf zusätzlich 30 Millionen Euro geeinigt, die ab dem kommenden Jahr an die Kommunen gezahlt werden sollen.

Das Geld solle aus dem laufenden Haushalt finanziert werden, sagte die SPD-Sozialministerin Petra Grimm-Benne. Das Sozialministerium wird demnach sieben Millionen Euro beisteuern, die restliche Summe soll aus den anderen Ressorts kommen. So bringt das Wirtschaftsministerium 6,6 Millionen Euro und das Innenministerium 4,7 Millionen Euro auf. Der Gesetzesentwurf für die höheren Pauschalen soll laut Grimm-Benne noch im Oktober in den Landtag eingebracht werden.

Urteil: Nachbesserung bis Ende des Jahres

Das Landesverfassungsgericht hatte zuvor geurteilt, dass die bisherige Finanzierung unzureichend sei und das Kinderförderungsgesetz bis Ende des Jahres nachgebessert werden müsse. Auch der Landesrechnungshof hatte Ende September die derzeitigen Regelungen kritisiert. So seien die Kalkulation der Kosten für einen Platz nicht deutlich genug geregelt und die Zuständigkeiten bislang auf viele Ebenen verteilt – gemeint sind das Land, die Landkreise und die Städte und Gemeinden. Landesrechnungshof-Präsident Kai Barthel forderte, die Zuständigkeiten besser zu bündeln und mehr Augenmerk auf die Qualität der Kinderbetreuung zu legen.

Kinderförderungsgesetz Das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) legt unter anderem fest, wie die Kitas im Land finanziert werden. Bisher werden die Kosten für einen Kita-Platz zwischen Land, Landkreisen, Kommunen und den Eltern aufgeteilt.

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

In einem zweiten Schritt will die Landesregierung Schritt für Schritt das komplette Kinderförderungsgesetz überarbeiten. Dafür soll jedoch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am 21. November abgewartet werden. Mehrere Kommunen lassen aktuell prüfen, ob das Gesetz ihr Recht auf Selbstbestimmung beschneidet.