Swen Knöchel tritt als Fraktionschef der Linken im Landtag zurück. "Anlass für diesen Schritt sind die Aufforderungen des Landesvorsitzenden und des Fraktionsvorstandes an mich, zur anstehenden Wahl des Fraktionsvorstandes nicht erneut zu kandidieren", erklärte Knöchel am Freitag via Facebook.