Antrag zugestimmt Landtag will Nichtraucher stärker schützen

Für die AfD erklärte Daniel Rausch, seine Fraktion werde dem Antrag zustimmen. "Wir unterstützen, was einer höheren Volksgesundheit dient." Im Gespräch mit seinem 14-jährigen Sohn habe er, so Rausch weiter, festgestellt, dass Prävention in der Schule vielen Fällen bereits erfolgreich gelinge. Als Beispiel nannte Rausch einen Besuch des Hygiene-Museums in Dresden, in dem beispielsweise eine schwarze Raucherlunge gezeigt werde.