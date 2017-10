Unterrichtsausfall Land hat zu viele Lehrer gehen lassen

In Sachsen-Anhalt werden deutlich mehr Lehrer gebraucht, als im Land selbst ausgebildet werden. Eine Kommission im Bildungsministerium beschäftigt sich zurzeit mit dem Thema. Sie kommt zu dem Schluss: Bis zum Jahr 2022 ist mit rund 1.700 Absolventen an den Hochschulen zu rechnen. Gebraucht werden bis zu diesem Zeitpunkt aber etwa 3.500 neue Lehrer. Die jetzige Anzahl der Lehramtsstudenten könne nicht einmal zur Hälfte den Einstellungsbedarf decken, heißt es in einem Arbeitspapier.

Minister räumt Fehler ein

Aus Sicht von Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hat die Landesregierung in der Vergangenheit massive Fehler im Umgang mit Lehrern gemacht. Willingmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, wenn in den vergangenen Jahren kontinuierlich Absolventen übernommen worden wären, würde es jetzt nicht den hohen Bedarf an Lehrern geben.

Man sei in den letzten Jahren aber nur in der Lage gewesen, ein Drittel der Absolventen in das Referendariat zu übernehmen oder ihnen eine Lehrerstelle anzubieten. "Wir werden das in der Zukunft ändern", sagte Willingmann. In der schwarz-rot-grünen Landesregierung von Sachsen-Anhalt sei man sich "völlig einig", dass die Kapazitäten an Referendaren ebenso wie die Zahl der Lehramtsstudienplätze erhöht werden müssten.

Mir ist wichtig, dass wir in Zukunft den Fehler nicht wiederholen, den wir in der Vergangenheit gemacht haben – nämlich junge Menschen ins Studium des Lehramts zu locken, ihnen dann aber keine Perspektive in Sachsen-Anhalt zu bieten. Wissenschaftsminister Armin Willingmann

Das Land bildet inzwischen mehr Referendare aus. Die Zahl der Ausbildungsplätze ist laut Bildungsministerium in diesem Jahr von 630 auf 780 gestiegen. Nächstes Jahr sollen es 830 sein.

Nicht jeder packt das Studium

Wichtig sei es auch, die Erfolgsquote der Lehramtsstudenten zu erhöhen, sagte ein Ministeriumssprecher. Demnach machen derzeit nur 61 Prozent der Studienanfänger einen erfolgreichen Abschluss. Zudem müssten weiterhin Lehrer aus anderen Bundesländern angeworben werden. 2017 seien rund 30 Prozent der neu eingestellten Lehrer nicht in Sachsen-Anhalt ausgebildet worden. Die meisten seien aus Niedersachsen und Sachsen gekommen.

Für Kinder und Jugendliche bedeutet der Lehrermangel Unterrichtsausfall. Die Koalition strebt bei der Unterrichtsversorgung einen Wert von 103 Prozent an. Das würde bedeuten, dass Krankheitsausfälle aufgefangen werden. Zum Stichtag 21. September 2016 hatte der Wert an den allgemeinbildenden Schulen allerdings nur bei 99,5 Prozent gelegen.

Protestaktion in Wernigerode

In Wernigerode haben Lehrermangel und Stundenausfälle am Montag Eltern, Lehrer und Schüler auf die Straße getrieben. Sie protestierten auf dem Marktplatz der Stadt. Die gut 100 Teilnehmer hatten kleine Tische aufgebaut und dort Unterricht abgehalten.