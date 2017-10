Steuerverschwendung Landesregierung weist Schwarzbuch-Kritik zurück

Die Landesregierung und Vertreter der Koalitionsfraktionen in Sachsen-Anhalt haben Kritik des Steuerzahler-Bundes zurückgewiesen. Die Vereinigung hatte in ihrem neuen Schwarzbuch behauptet, in den Ministerien seien zusätzliche Stellen geschaffen worden, ohne dass es mehr Aufgaben gebe. Der Steuerzahler müsse dafür in fünf Jahren 20 Millionen Euro bezahlen.