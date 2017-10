Aktuelle Debatte Landtag streitet über Orbán-Besuch in Wittenberg

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Freitag im Landtag harte Kritik der Linken für den geplanten Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Wittenberg einstecken müssen. In einer aktuellen Debatte zur Zukunft der Europäischen Union (EU) sagte Linken-Abgeordneter Wulf Gallert, in der Grundwertedebatte um die Zukunft der EU sei Haseloff "ein Totalausfall".

Gallert bezog seine Kritik auf einen geplanten Besuch Orbáns am 6. November in Wittenberg. Dabei wird der ungarische Regierungschef nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT von Haseloff begleitet. Gallert sagte, in Europa gebe es gegenwärtig viele Feindbilder. Eines seien Flüchtlinge aus dem arabischen Raum. Gegen sie gebe es eine regelrechte Bewegung – laut Gallert angeführt von Viktor Orbán. "Das sollten Sie bei Ihren außenpolitischen Aktivitäten sehr genau beobachten", rief er in Richtung des Ministerpräsidenten. Er und Horst Seehofer gingen im Gegensatz zur Bundeskanzlerin offenbar keineswegs auf Distanz zu Orbán.

AfD springt Haseloff zur Seite

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán und seine Positionen kamen am Freitag im Landtag zur Sprache. Bildrechte: IMAGO Der CDU-Parlamentarier Frank Scheurell widersprach Gallert anschließend lautstark. Es sei gut und wichtig, wenn Demokraten wie Haseloff den Kontakt zu umstrittenen Politikern wie Orbán hielten. "Wenn sich alle verschließen und nur Ressentiments und Anschuldigen pflegen, dann ist Verständigung innerhalb der EU nicht möglich", sagte Scheurell. Man müsse gewisse Dinge in Ungarn kritisieren. "Ich als Bürger aber bin dem ungarischen Volk unendlich dankbar für seinen Beitrag zur deutschen Einheit", erklärte er. Auch die AfD sprang Haseloff zur Seite. Deren Parlamentarischer Geschäftsführer Robert Farle sagte, es sei unverschämt, mit welch demagogischer Art und Weise die Linke Haseloff angehe. "Gerade in einer Situation, in der Haseloff anfängt, mal wieder vernünftige Dinge nach oben weiterzugeben", so Farle.

Anlass für die Kritik von links ist ein geplanter Besuch Orbáns in Wittenberg, der vor wenigen Tagen öffentlich geworden war. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT will der Privatmann Orbán Anfang November die Ausstellung "Luther! 95 Schätze – 95 Menschen" in Wittenberg ansehen. In der Ausstellung wird unter anderem Luthers Testament gezeigt – eine Leihgabe aus Ungarn.

"Politik ist das Bohren dicker Bretter"