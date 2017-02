Landtag zu AfD-Antrag Streit über Vergabe von Fördermitteln

An einem AfD-Antrag hat sich am Freitag im Landtag ein Streit entzündet. Anlass war die Begründung des Antrags, in dem die AfD Zweifel an der Vergabe staatlicher Fördermittel angemeldet hatte. Im Mittelpunkt standen Initiativen, die wegen ihres Engagements in der politischen Bildung bezuschusst werden. Die AfD kritisierte, die aktuellen Kriterien zur Fördermittelvergabe seien "objektiv ungeeignet, um auszuschließen, dass linksextremistische Vereinigungen staatlich gefördert werden".