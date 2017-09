Debatte im Landtag AfD will Recherche-Netzwerke verbieten

Hauptinhalt

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag um die Recherchenetzwerke "rechercheMD" und "Sachsen-Anhalt rechtsaußen"debattiert. Sie hatten in der Vergangenheit ausführlich über rechtsextreme Verstrickungen der AfD in Sachsen-Anhalt berichtet. Die AfD-Fraktion spricht von kriminellen Vereinigungen und sieht in den Netzwerken einen zentralen Baustein des Linksextremismus im Land. Sie will, dass die Recherchenetzwerke verboten werden. Doch die Landesregierung sieht keinen Handlungsbedarf.