Debatte im Landtag Opposition: Polizei in Sachsen-Anhalt steckt in tiefer Krise

Hauptinhalt

Die Linke hat den Zustand der Polizei in Sachsen-Anhalt angeprangert. Auf Antrag der Partei wurde im Landtag am Mittwoch über eine Große Anfrage an die Landesregierung beraten. Die Koalition wies darin erhobene Vorwürfe zurück. Innenminister Stahlknecht sagte, die Opposition rede die Situation schlecht. Die Bürger würden dadurch Vertrauen in die Sicherheitsorgane verlieren.