Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in einer sachlichen, aber kontroversen Debatte über das Thema Wolf beraten. Dabei wurden auch Meinungsverschiedenheiten in der Koalition deutlich. Während sich die CDU für einen stärken Schutz von Schäfern aussprach, setzten die Grünen stärker auf den Artenschutz.

Der CDU-Abgeordnete Carsten Borchert forderte zu Beginn der Debatte entschiedene Schritte gegen die weitere Ausbreitung des Wolfes in Sachsen-Anhalt. Borchert sagte, es sei 5 Minuten vor 12. Die Menschen hätten Angst, das müsse die Politik endlich ernstnehmen.

In Sachsen-Anhalt lebten mittlerweile 78 Wölfe in vier Rudeln. Seit dem Jahr 2000 breite sich der Wolf damit viel schneller aus als vorhergesagt. Diese Ausbreitung müsse nun gestoppt werden. Der Wolf müsse zwar geschützt werden, aber auch die Bevölkerung.

An Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert gehe die Forderung, dass der Wolf von der Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere gestrichen wird, so der CDU-Abgeordnete. Auch der Aufbau eines Kompetenzzentrums sei nicht zielführend.

Dalbert fügte hinzu, den Menschen müssten Ängste genommen werden. Der Mensch müsse endlich lernen, mit dem Wolf zu leben. Dazu gehöre auch, Schäfer zu schützen und die Richtlinien beim Herdenschutz zu verbessern. Das werde künftig vom geplanten Wolfskompetenzzentrum in Iden in der Altmark koordiniert. Das Land setze dabei auf die Themen Beratung, Schutz und Entschädigung.

Der AfD-Abgeordnete Hannes Loth forderte in der Debatte einen stärken Schutz der Schäfer. Nötig seien klare Regelungen. Wenn Problemwölfe ausfindig gemacht werden, dann müssten sie geschossen werden.

Jürgen Barth von der SPD, sagte, der Status des Wolfes könne nur mit anderen Ländern geändert werden. Die Ausbreitung des Wolfes werfe viele Fragen auf, die nun auch in Sachsen-Anhalt beantwortet werden müssten. Die SPD begrüße den Aufbau des Kompetenzzentrums in Iden.

Der Linke-Abgeordnete Hendrik Lange sagte, der Wolfe siedele sich wieder an. Das sei ein großes Lob der Natur an die Menschen. Es dürfe nicht vergessen werden, dass der Wolf in der Natur Aufgaben übernehme. Dass 78 Wölfe einen Koalitionskrach auslösten, das zeige den Zustand der Koalition.